NOS journaal kwam langs in dorpshuis ’t Ganzenust

VRIESCHELOO – Vandaag bracht het NOS journaal een bezoek aan dorpshuis ’t Ganzenust.



Met de aanstaande verkiezingen voor de deur komen ook “kleine” maatschappelijke problemen in het zicht. “Gemeenschapszin terug op politieke agenda: “We moeten echt af van het idee dat Nederland alleen uit egoïsten bestaat”.



Het open houden van het dorpshuis door en voor mensen uit het dorp is actueel en een item voor het tv-programma. Het is voor de vrijwilligers van het dorpshuis belangrijk om te laten zien dat met inzet, er een goed functionerend dorpshuis mogelijk is. Daarnaast kan een welwillend gemeentebestuur voor de bestaans- zekerheid zorgen.



Elke vrijdagmiddag en -avond is het dorpshuis open voor een frietje en een drankje en ook doordeweeks zijn er volgens mw. Gobets (lid van de dorpsraad) steeds meer activiteiten. Ook de plaatselijke

schuttersvereniging en het shantykoor maken gebruik van ’t Ganzenust. Voor de toekomst van het dorpshuis zijn de vrijwilligers afhankelijk van de gemeente Westerwolde. “Die is aan het kijken wat ze willen met het gemeentelijk vastgoed”, zegt mw. Gobets. “We zitten in een oude boerderij en het energielabel is Z. We hebben zelf al wat energiebesparende maatregelen genomen, maar dat is lang niet

voldoende.”We zijn nu hartstikke zuinig met energie, maar kunnen nog niets definitiefs doen. Het pand is van de gemeente. Aanvragen van subsidies voor verbeteringen kunnen we nu nog niet doen.



Volgens filosoof Gabriël van den Brink is het burgerinitiatief in Vriescheloo een van de vele voorbeelden van de volop aanwezige gemeenschapszin in Nederland. Hij wijst op de miljoenen aan vrijwilligers

verspreid over het land, die actief zijn in buurthuizen, als mantelzorger of bij sportverenigingen. “We moeten echt af van het idee dat Nederland alleen uit egoïsten bestaat. Gemeenschapszin is er altijd geweest, alleen heeft de politiek daar niet altijd oog voor gehad.”

Ingezonden door Ronald Theuns