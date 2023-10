‘Unieke samenwerking’ Ron Haans 24/7 Fitnesscentrum en KK ademtherapie

NOORD-NEDERLAND – Dat koudetherapie en goede ademhaling bijdragen aan gezond en fit lijf, weet Ron Haans al heel lang. Hij past het zelf inmiddels vele jaren toe. De eigenaar van de Noordelijke keten ‘fitnesscentra van de toekomst’ – met achttien vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe – wil sporters de mogelijkheid bieden om ook hiermee aan de slag te gaan. Daarom is hij een samenwerking aangegaan met KK ademtherapie van ademtherapeut Kenny Koning, die zich ook verdienstelijk maakt als massagetherapeut.

“Uniek”, noemt Ron Haans de samenwerking van zijn sportcentra met KK ademtherapie: “Wij presenteren ons als Fitnessclub of the Future. Daarbij kijken wij veel verder dan alleen het sporten. We willen een totaalpakket bieden voor mensen die gezond, sterk, fit en slank willen zijn en blijven. Adem- en koudetherapie plus massagetherapie is een aanwinst voor ons aanbod, dat naast fitness bestaat uit onder meer personal training, medical training en fysiotherapie.”

Een goede ademhaling verbetert je leven. Ademtherapie en de nauw verwante koudetherapie hebben zeer gunstige effecten op het gestel. “Deze therapieën verminderen stress, versnellen het herstel na inspanning, verbeteren het uithoudingsvermogen en dragen bij aan een betere opname van voedingsstoffen in het lichaam”, vertelt ademtherapeut Kenny Koning. “Hiermee verzorg je je lichaam, je brengt je lijf in balans.”

Ademhalingscoaching

Ademhalingscoaching is een traject op maat. Problemen kunnen onder meer zijn een te snelle of te diepe ademhaling. Deze overademhaling kan leiden tot diverse klachten. In een variabel aantal sessies leer je anders ademen, wat in veel situaties een positief effect kan hebben. Kenny noemt een voorbeeld: “Bij nekklachten is het goed om de oorzaak aan te pakken. Dat kan in bepaalde gevallen met ademhalingsoefeningen. Net als Ron Haans kijk ik ook naar het totaalplaatje, wij delen die visie.”

Koudetherapie

“Zelf heb ik al heel lang een ijsbad thuis staan”, vertelt Ron Haans. Ron is niet alleen fitnessondernemer, als 55-jarige sport hij nog altijd op nationaal niveau, als hockeykeeper in de 40-plus: “Het ijsbad draagt bij aan mijn fysiek herstel na inspanningen zoals trainingen en wedstrijden. Met intensief sporten pleeg je in feite roofbouw op je lichaam. Dat vraagt om goede zorg voor je lijf. Want hoe ouder je wordt, hoe langzamer het natuurlijk herstel gaat. “IJsbaden en goede ademhaling versnellen het herstel voelbaar.”

Opzet coaching

Ademhalingscoaching en koudetherapie beginnen bij KK ademtherapie met het meten van de hartslag met speciale software. Kenny Koning analyseert de persoonlijke meetresultaten. Ook inventariseert hij de persoonlijke situatie, onder meer de fysieke belasting of klachten. Aan de hand van die analyse stelt hij een oefenprogramma op maat samen, waarmee hij gedurende enkele één-op-één sessies aan de slag gaat: “Het is daarnaast een kwestie van dagelijks zo’n tien minuten oefenen. Wie dit doet, merkt dit heel snel. Het effect is letterlijk voelbaar.”

