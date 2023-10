Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending. Een door Frido Overmars geschreven artikel.

Energiebuffer Zuidwending: Open Dag, Reactienota, Bijpraatsessie

Dit is het laatste artikel van mijn hand. We hebben voor de energiebuffer een locatie beheerder aangesteld: Olaf Zwiggelaar. Hij zal het schrijven van de artikelen vanaf de volgende nieuwsbrief van mij overnemen en zich dan ook voorstellen. Wellicht heeft u Olaf al ontmoet op de Open Dag of de bijpraatsessie. Dat zijn twee van de onderwerpen waarin ik u deze keer meeneem. Ook wil ik even stil staan bij de reactie van EZK ( Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) op de zienswijzen rond de vergunningprocedure voor de beoogde waterstofopslag.



Open Dag 16 september

Op zaterdag 16 september organiseerden we een Open Dag op de locatie. We mochten ongeveer 500 bezoekers ontvangen, die informatie kregen over de opslag van aardgas in zoutcavernes en de beoogde opslag van waterstof. Ook werden bezoekers meegenomen langs de thema’s waaraan Gasunie werkt, aan de hand van “de reis van aardgas naar duurzaam”: aardgas, groen gas, waterstof, warmte, CO2 en de samenwerking hiertussen. Bezoekers waren in het algemeen enthousiast over de open dag, de organisatie en de enthousiaste verhalen van de vele aanwezige medewerkers. Uiteraard waren er ook zorgen over de ontwikkelingen in het gebied tussen Ommelanderwijk en de N366 en de stapeling van mijnbouw door gaswinning, zoutwinning en gasopslag. Een verslag van de dag staat als video op YouTube.

Reactie op zienswijzen

Voor de beoogde opslag van waterstof doorlopen we een procedure onder regie van het ministerie EZK. Hiervoor is half april een notitie (cNRD) gepubliceerd waarop iedereen tot eind mei kon reageren. Het ministerie EZK heeft begin oktober haar antwoord op de binnengekomen reacties gepubliceerd en de notitie definitief vastgesteld. In die notitie staat beschreven wat we gaan onderzoeken (in een zogenoemde MER) om te komen tot een goed ontwerp van de installatie(s) en cavernes. De reactie van EZK op de notitie (cNRD) staat op onze website in de Bibliotheek onder Downloads. Wie een reactie heeft ingediend, heeft, als het goed is, ook rechtstreeks bericht gehad.

Bijpraatsessie: reactienota + landschappelijke inpassing

Twee weken na publicatie van de reactienota hebben we hierover gesproken met geïnteresseerde buren. Ook hebben we gesproken over hoe de installaties mogelijk landschappelijk ingepast kunnen worden. We hebben randvoorwaarden opgehaald die buren van belang vinden en werken de landschappelijke inpassing de komende tijd verder uit. De presentatie van de avond staat ook weer in de Bibliotheek op de website. Het verslag van de sessie volgt binnenkort.

Meer informatie vindt u op www.energiebufferzuidwending.nl of www.energystock.com.

Door: Frido Overmars | Area Manager Noord Nederland