Hoogbegaafd, en dan?

GRONINGEN – Op 17 november wordt in het Flonk Hotel – Groningen Centre een HB Café gehouden.

Veel volwassen hoogbegaafden komen er pas op latere leeftijd achter waarom ze zich hun hele leven anders hebben gevoeld. Als ze dan (eindelijk!) ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn, valt er veel op zijn plaats, maar het geeft ook verwarring. Want: wat dan? Deze bijeenkomst is voor die mensen, die nog niet zo lang weten dat ze hoogbegaafd zijn.



Hoogbegaafd zijn is meer dan een hoge intelligentie hebben. Hoogbegaafden zijn snelle en slimme denkers, die complexe zaken aankunnen. Autonoom, nieuwsgierig, creatief en gedreven van aard. Sensitieve en emotionele mensen, intens levend, die plezier scheppen in creëren.



Dat geheel van eigenschappen is lang niet altijd een lust. Integendeel: voor veel hoogbegaafden is het een last, vooral omdat ze het niet van zichzelf weten of er als kind nooit begeleiding in hebben gehad. Nu weten we dat ongeveer 3 procent van de bevolking hoogbegaafd is, maar toen de volwassenen van nu kind waren, was er nog niet veel bekend over HB en werden de problemen die het kan geven, nauwelijks her- en erkend.



Veel hoogbegaafde volwassenen komen daardoor pas op latere leeftijd tot de ontdekking waarom ze zich altijd anders hebben gevoeld, waarom hun hoofd nooit ophoudt, waarom ze anders reageren op gebeurtenissen of hun omgeving, waarom ze vaak niet begrepen worden. Voor veel mensen is het een lastig proces, omdat ze juist dachten dat zij degenen waren die ‘dom’ zijn.



Voor die ‘beginnende’ hoogbegaafden is dit HB-Café. Hoe heb je het ontdekt en wat doet dat met je? Wat betekent het eigenlijk om hoogbegaafd te zijn? En hoe kun je je hoogbegaafdheid positief en intelligent inzetten? Weet je al lang(er) dat je hoogbegaafd bent? dan ben je uiteraard welkom om mee te praten en je ervaringen te delen.



Over de sprekers:

Agnes Schilder, Roger van Hout en Jolande Donker van het HB-Café Groningen geven een inleiding over wat hoogbegaafdheid is en vertellen over hun eigen ontdekkingstocht. Daarna zal er veel ruimte zijn om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.

Locatie HB café Groningen: Flonk Hotel – Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen.



Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op http://ihbv.nl/evenementen in te vullen.

De zaal is geschikt voor maximaal 30 personen. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier op de evenementen-pagina in te vullen.

Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact op wanneer er een plek beschikbaar komt.

