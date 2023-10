SP Statenfractie Groningen; “Sloop woningen Sint Vitusstraat onzalig plan”

WINSCHOTEN – Vorige week zaterdag was fractievoorzitter Agnes Bakker van de SP-Statenfractie samen met partijgenoten op bezoek bij inwoners van de Sint Vitusstraat in Winschoten. Deze inwoners strijden al enige tijd om te voorkomen dat hun huizen gesloopt worden. Huizen die meer zijn dan gestapelde stenen en in deze buurt soms al meer dan 30 jaar het thuis zijn van de inwoners.

Bakker: “Inwoners hadden ons uitgenodigd om hun verhaal rondom de mogelijke sloop van hun woningen met ons te delen. Ik was onder de indruk van de verhalen en de strijdvaardigheid van deze inwoners. Dat het nodig is dat ze tot aan de rechter hun strijd moeten voeren tegen Acantus en ook zelfs tegen hun eigen overheid (de gemeente) is in mijn ogen beschamend.”

De SP strijdt al jaren, samen met inwoners op vele plekken in het land, tegen de sloop van woningen. Vaak ook met succes, zoals afgelopen weekend nog toen huurders van “Berghs Verzet” uit Berghem (bij Oss) met steun van SP’ers het hoofdkantoor van hun woningcorporatie bezette om de sloop van hun woningen tegen te gaan. De Socialisten vinden dat mensen zoveel mogelijk zeggenschap moeten hebben over hun eigen omgeving: over hun werk, hun wijk en zeker ook over hun woning. Vaak zijn buurten ook kleine hechte gemeenschappen, waar mensen soms al tientallen jaren wonen. Door te slopen in plaats van te renoveren scheur je deze gemeenschappen uit elkaar. Dit geldt ook zeker voor de inwoners van de Sint Vitusstraat, ze houden van hun huis, ze houden van hun straat, ze houden van hun buurt en ze houden van elkaar. Dit is enorm veel waard en maakt, gecombineerd met de erfgoedwaarden van de woningen, dat het slopen van deze woningen wat de SP betreft een onzalig plan is.

De woorden die een inwoner uitsprak tijdens dit bezoek; “ze pakken je verleden af, maar ook je toekomst”, gaven heel goed weer wat het met mensen doet wanneer ze je huis willen slopen, geeft de fractievoorzitter van de SP Statenfractie aan. De bewoners van de Sint Vitusstraat vinden ons dus zeker aan hun zijde. De SP-Statenfractie is ook benieuwd hoe het college aankijkt tegen de plannen van Acantus en welke mogelijkheden er zijn om de sloop van deze woningen tegen te gaan. Daarom heeft zij schriftelijke vragen gesteld.

Ingezonden door Agnes Bakker