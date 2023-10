WINSCHOTEN – In de noordelijke herfstvakantie stond de “Damweek Hijken DTC 2023” en het WK dammen voor senioren 60+ in het Duitse Korbach op de internationale damkalender. Aan beide evenementen werd deelgenomen door 3 leden van Damclub Winschoten, namelijk Jakob Pronk uit Winschoten en Ben Dekens uit Eext in Beilen. Rob Knevel uit Midwolda bij het WK veteranen in Korbach. Beide toernooien stonden overigens onder auspiciën van de Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD), oftewel de Werelddambond en hadden een sterk deelnemersveld waarvan in totaal 31 spelers met een damtitel achter hun naam, respectievelijk 9 in Beilen en 22 in Korbach. In Beilen was de organisatie in handen van Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC).

Damweek Hijken

Bij “Damweek Hijken DTC 2023” was de speellocatie in het Volta gebouw in Beilen, waar 42 liefhebbers op de deelnemerslijst stonden, die 8 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 80+1”. De gemiddelde speelsterkte van het deelnemersveld was 1986 FMJD ratingpunten oftewel ca. 1060 KNDB rating. Het toernooi stond onder arbitrage van de uit België afkomstige, internationaal scheidsrechter Johan Demasure. Jakob Pronk uit Winschoten had een uitstekend toernooi en kwam met 11 punten op een keurige 7e stek. Evenveel als de nummer 3, echter Jakob scoorde iets minder weerstandspunten. Het spelen tegen een hoger geplaatste tegenstander levert namelijk meer weerstandspunten op. Jakob verloor slechts één partij tegen Danny Staal (MF) uit Groningen en speelde remise tegen respectievelijk Johan Rademaker, Hans van der Laan en Jeroen Kos (MF). Jakob won daarentegen 4 partijen tegen Klaas Mondria, Jacques Brouns, Teus Stam en Cock van Wijk (CMF). Het toernooi werd gewonnen door Aleksej Domchev (GMI) uit Litouwen met 12 punten, 2e eveneens 12 punten Martin Dolfing (GMI) uit Groningen en 3e stadgenoot Danny Staal (MF) uit Groningen met 11 punten. De deelnemers kwamen overigens, naast Nederland uit Guinee, Litouwen en Armenië.

WK dammen veteranen 60+

De 60 jarige Rob Knevel uit Midwolda was één van de 42 deelnemers aan het WK dammen voor senioren 60+ in het Duitse stadje Korbach en behaalde met 10 punten een keurige 20e plaats. De deelnemers kwamen naast Nederland uit Duitsland, Italië, Frankrijk, Litouwen, Polen en speelden 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80+1”. Rob verloor slechts één partij tegen Jakovs Levins uit Litouwen. Daarnaast kwam Rob 6 keer remise overeen met Juri Geisenblas MF uit Duitsland, Daniele Bertè MF uit Italië, Arie Janssen van Doorn uit Nederland, Aize Plantinga uit Friesland, Andrzej Jagiela uit Polen en Fabrice Maggiore MF uit Frankrijk. Rob won tegen Ghislain Baligand uit Frankrijk en Jan Jakobs uit Nederland. Dit sterke deelnemersveld had een gemiddelde rating van 1922 FMJD ratingpunten. Scheidsrechter was Jan Zioltkowski uit Polen. Winnaar werd Rostyslav Lieshchynsskyi GMI uit Oekraïne, tweede Frank Teer MI uit Nederland en 3e Juri Geisenblas MF uit Duitsland.

EK Rapid dammen

Ben Dekens uit Eext heeft, zaterdag 28 oktober, een 26e plaats behaald bij het Europees Kampioenschap Rapid dammen, eveneens in het Volta gebouw in Beilen. De 36 deelnemers speelden 9 ronden “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van “Fischer 15+5”. Ben behaalde daarbij 8 punten. De gemiddelde speelsterkte betrof hier 2070 FMJD ratingpunten. Kampioen werd Jan Groenendijk GMI. Ben Dekens staat overigens op de ledenlijst van Damclub Winschoten en neemt daarbij deel aan de onderlinge competitie.

