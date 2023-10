Westerwolde loopt door 3-0 verlies in Weerdinge tegen de vierde nederlaag aan

WEERDINGE – Ook in haar vijfde competitiewedstrijd is Westerwolde er niet in geslaagd de eerste driepunter van het seizoen te pakken. Tegen het nog ongeslagen Weerdinge liep de ploeg van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker na een teleurstellende wedstrijd tegen opnieuw een 3 – 0 nederlaag aan.

Het getankte vertrouwen vanuit de bekerwedstrijd van anderhalve week geleden tegen Helpman bleek deze middag ver zoek en mede door persoonlijke verdedigingsfouten waren de Vlagtwedders deze middag andermaal vrij snel de onderliggende partij. Tel daarbij op een aantal behoorlijke blessures en een verkregen rode kaart en het moge duidelijk zijn dat Westerwolde momenteel een behoorlijk minder goede fase van het competitievoetbal doormaakt. Maar misschien is dat na de miraculeuze ontsnapping met betrekking tot het rechtstreeks behoud van het derdeklasserschap aan het eind van het vorig seizoen nog niet eens zo’n rare constatering.

De eerste twintig minuten op het fraai gelegen sportpark De Luwte in Weerdinge kon Westerwolde nog behoorlijk goed mee met de thuisploeg en golfde het spel op de hobbelige grasmat voortdurend heen en weer. Hoewel Weerdinge een klein veldoverwicht had, was het Westerwolde dat in de persoon van René v.d. Laan dacht vrije doortocht richting doelman Thomas van Klinken van Weerdinge te hebben. Een “scherp” vlaggende assistent-scheidsrechter Pruim meende na enig wachten (waarom heeft men dit ooit “uitgevonden” ….?) buitenspel te hebben geconstateerd. De eerste aderlating voor Westerwolde deze middag was het uitvallen van Bart Nieland. Al in de 16e minuut moest hij met een spierblessure het veld verlaten en werd vervangen door de in de selectie teruggekeerde Mark Geukes. In de 28e minuut dan de eerste van de drie doelpunten deze middag. Na een aantal verdedigende missers, die eigenlijk op dit niveau niet gemaakt mogen worden, was het Joe Zwart die namens Weerdinge bij de tweede paal diagonaal hard uithaalde en daarmee doelman Boonman van Westerwolde kansloos liet: 1 – 0. Na deze tegentreffer lukte het Westerwolde niet in de wedstrijd te blijven zoals dat aanvankelijk het geval was, waarna opnieuw na een persoonlijke fout de ruststand werd neergezet. Na de hierdoor op slag van rust verkregen vrije doorgang richting keeper Boonman lukte het Jarne Woltman hem te omspelen en op simpele wijze de bal tegen het net te duwen: 2 – 0. Scheidsrechter Assen, die deze middag goede beslissingen afwisselde met deels onterecht gegeven gele kaarten, stuurde beide ploegen vrij snel hierna naar de thee. Helaas legde Ben Ophof deze gang richting de kleedkamer af met een naar zich liet aanzien behoorlijk gekneusde hand.

Na de hervatting werd de wedstrijd door wederom Jarne Woltman al vrij snel in het slot gegooid. In de 58e minuut wist hij andermaal het net te vinden en bepaalde dan ook met zijn tweede treffer van de middag de uiteindelijke uitslag van deze wedstrijd: 3 – 0. Qua spelniveau had dit tweede deel van de wedstrijd verder niet veel om hakken. Daar waar Weerdinge nog tot een aantal serieuze kansen kwam, was het kenmerkend voor de gasten uit Vlagtwedde dat de eerste echte mogelijkheid voor hen pas in de 70e minuut tot stand kwam. Vrij voor keeper Van Klinken van Weerdinge mikte René v.d. Laan de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Een goed schot van invaller Mark Geukes werd daarna op prima manier door de goalie van Weerdinge onschadelijk gemaakt. Nadat diezelfde Geukes in de 50e minuut al een gele kaart had gekregen van arbiter Assen, meende de leidsman hem in de 85e minuut nogmaals op geel te moeten trakteren. De aanleiding hiertoe was een prima onderschepte bal op het middenveld, waarin arbiter Assen een onbesuisde actie dacht te zien. Maar als een arbiter hier geel voor geeft, dan zijn er nog tientallen momenten in een wedstrijd waar ook een prent kan worden getoond. Jammer voor Geukes en Westerwolde, want hierdoor mist hij ook de volgende wedstrijd tegen Groninger Boys. Na deze veldverwijdering nog een afgekeurde goal van Weerdinge wegens buitenspel en vrij snel daarna floot Assen voor de laatste keer deze middag. Weerdinge een overwinning rijker; Westerwolde een illusie armer.

Hoewel volgens de voorzitter van Westerwolde de eerste overwinning steeds dichterbij komt, zal het voor de Vlagtwedder formatie nog een hele toer worden de aansluiting bij de ploegen in het rechter rijtje te behouden. Zeker als volgende week zondag koploper Groninger Boys op bezoek komt en een week later de heuse derby tegen Veelerveen op het programma staat. Maar zoals diezelfde voorzitter nog niet zo lang geleden beweerde dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, zou het mogelijk kunnen zijn dat de komende twee wedstrijden een algehele omslag te weeg kunnen brengen. In dit stadium van de competitie de moed absoluut nog niet opgeven en voor zowel spelers, begeleiding als aanhang vol vertrouwen op naar volgende week zondagmiddag om 14.00 uur op De Barlage. En laat het degradatiespook nog maar geruime tijd in de hoofdstad van ons land blijven rondwaren …..

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Joran Luijten (75e min. Wilco Huls) – Rudolf Riks – Rik te Velde (46e min. Milan Kater) – Tex van Kalmthout – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Bart Nieland (16e min. Mark Geukes) – René v.d. Laan – Ben Ophof (46e min. Rudie Bergman) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. M.J. Assen uit Weiteveen

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 6

Ingezonden door HJ Pleiter