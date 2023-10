Maak je eigen Lutje Lanteern in Finsterwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 30 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT VANAVOND DROOG | HERFST GAAT DOOR

Het is vandaag tot de avond droog en vanochtend is er geregeld zon. Vanmiddag komt er uit het zuiden meer bewolking en dat draait uit op een avond met perioden met regen. En ook komende nacht hebben we met die storing te maken: ook dan hebben we af en toe regen. Tot vanavond is het dus goed, de maximumtemperatuur is 14 á 15 graden en er is een matige zuidenwind, al zal de wind later afnemen.

Want er ligt vannacht en morgenochtend ook een klein lagedrukgebied boven Noord-Nederland. Daarom is er morgen niet veel wind en valt er ’s ochtends nog wat regen, morgenmiddag is er zon met nog een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden.

Woensdag komt de gang er daarna weer een beetje in met windkracht 3 tot 5 en af en toe wat regen, en donderdag en vrijdag zijn onbestendig met windkracht 4 tot 6 en vaak regen. Zelfs in het volgende weekend is het niet droog met lagedrukgebieden boven Engeland en buienstoringen bij ons. De middagtemperaturen zakken aan het einde van de week terug tot 10 graden. Het koudere deel van de herfst zit er dus aan te komen.