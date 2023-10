VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers

TER APEL – Ter Apel is vaak in het nieuws. De tekorten aan opvangplekken zijn weer actueel. Op het opvangcentrum in Ter Apel werken vele vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten om de vluchtelingen een welkom te heten en hen door het doolhof van juridische procedures te loodsen. Zo ook Tinus. Hij vertelt over zijn ervaringen in dit achtergrondverhaal.

Tinus werkt als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in Ter Apel ‘Iedere dag is anders’

Wanneer vluchtelingen aankomen in Nederland gaan ze als eerste naar Ter Apel. Op het aanmeldcentrum vragen ze asiel aan en krijgen ze een opvangplek toegewezen. In de periode van de asielaanvraag tot de start van de asielprocedure hebben de bewoners van de opvanglocatie in Ter Apel veel vragen. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure, beantwoorden vragen én herstellen contact tussen familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt. Tinus (67 jaar) is één van deze vrijwilligers.

Een goede start geven

‘Iedere dag is anders en dat maakt het enorm uitdagend. De ene dag geef ik een voorlichting over de asielprocedure, de andere dag voer ik een uitgebreid gesprek met iemand over zijn of haar vluchtverhaal.’ Tinus is één van de 15 vrijwilligers die in Ter Apel asielzoekers en vluchtelingen helpt in hun asielprocedure. ‘Mensen zijn nog maar net in Nederland en weten eigenlijk maar heel weinig van hoe het hier gaat. Het is fijn om ze daarin te ondersteunen en ze een goede start te geven, als ze hier mogen blijven. En mensen waarderen dat ook heel erg. Dat geven ze ook bij mij aan. Dan weet je waarvoor je het doet.’

Tinus was net met pensioen toen hij bij zichzelf te raden ging hoe hij zijn extra vrije tijd wilde invullen. ‘Eigenlijk wist ik 1 ding heel zeker: iets met mensen. Mijn broer heeft een paar maanden op een azc gewerkt en daardoor wist ik wel goed wat het werk inhoudt. Ik heb gereageerd op een berichtje en ben toen in gesprek geweest met de teamleider. Dat klikte meteen en nu werk ik hier alweer anderhalf jaar met enorm veel plezier.’

‘Nou, dat is wel een kippenvel moment’

Op een opvangcentrum bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het geven van voorlichting en het beantwoorden van vragen van mensen die op het spreekuur komen. Soms kun je een brief voor iemand vertalen of leg je contact met een advocaat. Soms zijn het ook vragen van een hele andere orde. ‘Ik sprak hier op kantoor een stel dat gezinsleden was kwijtgeraakt. Zij hadden al twee jaar geen contact meer en vroegen of ik hen kon helpen. Dat was echt een lange speurtocht. Via via hebben we uiteindelijk een tante opgespoord die ook in Nederland verbleef. Zij had contact weten te leggen met de gezinsleden. Ik zat erbij toen ze hun gezinsleden aan de telefoon kregen. Alle emoties kwamen eruit. Nou, dat is wel een kippenvel moment.’

Het complete plaatje

Niet alle verhalen zijn positief. ‘Er zijn ook schrijnende situaties waar je mee te maken gaat krijgen. Je kunt niet altijd zoveel doen voor iemand als je eigenlijk wilt. Dan is de kunst om dat niet mee naar huis te nemen. Ik voel mij heel betrokken maar het lukt me wel om na een dag het werk los te laten. Het helpt ook om met een fijn team te werken. We starten iedere dag samen met een kop koffie. Als je iets dwarszit is er dan ruimte om dat te bespreken. Dat teamgevoel, samen met de goede ondersteuning van teamleiders, dat zorgt wel voor het complete plaatje. De gezelligheid is ook belangrijk natuurlijk!’

Ook iets voor jou?

Tinus hoopt dat er vrijwilligers zijn die het team in Ter Apel komen versterken. Heb je vragen en wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met de teamleider van VluchtelingenWerk via telefoonnummer 0599-481334. Direct aanmelden of op zoek naar een vrijwilligersfunctie op een andere locatie? Kijk op VluchtelingenWerk.nl https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/vluchtelingenwerk-zoekt-vrijwilligers

