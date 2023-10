Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 31 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER BUIIG | HERFSTACHTIG WEER

Het zal nog een wisselvallige dag blijven, maar de meeste buien zijn inmiddels gevallen en af en toe komt er in de loop van de dag wat zon bij. Maar er blijft ook kans op een paar buien, in de loop van vanavond neemt de kans op regen weer wat toe. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten, de maximumtemperatuur is 11 á 12 graden.

Morgen komt daar 2 of 3 graden bij en dan kom je dus uit 13 of 14 graden, maar er is dan veel bewolking met soms wat regen en een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Na morgen volgt er donderdag een natte dag met een krachtige zuidenwind met windkracht 5 tot 7. Dat is allemaal door een grote en diepe depressie boven Engeland. Maar die verplaatst niet veel en vult in de loop van de dag ook wat op. Daardoor hoeven wij geen extreme buien of windstoten te verwachten, alleen aan zee in het westen is er kans op storm. Maar het zal een wisselvallige dag worden voor ons met enkele flinke buien, de middagtemperatuur is donderdag ongeveer 12 graden.

Na donderdag is er iets minder wind, maar het blijft aan de wisselvallige kant met met weinig opklaringen en af en toe een bui die voorbijkomt.