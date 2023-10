VLAGTWEDDE – Hendrik Huls mag stoppen na 45 jaar werken bij waterschap Hunze en Aa’s



Vandaag was de laatste werkdag van Hendrik Huls uit Bourtange bij Waterschap Hunze en Aa’s.

Met een gezamenlijk ontbijt met zijn collega’s in de bedrijfskantine in Veele werd even stilgestaan bij 45 jaar werken bij het Waterschap.

Hij kreeg, samen met een team collega’s en zoon Harmen, ook nog een oorkonde omdat ze van een oude sluisdeur een prachtige tafel hebben gemaakt die nu in de centrale hal van het kantoor in Veendam staat te pronken.



Na twee jaar gewerkt te hebben bij Pantex in Winschoten ging Hendrik werken bij het Waterschap Reiderzijlvest, die later opging in Hunze en Aa’s.

Eerst als constructiebankwerker maar later ging hij ook als machinist op de trekker mee naar buiten.

Zijn eerste klus herinnert Hendrik zich nog, het ging om werkzaamheden bij de Ruilverkavelingswerken in Beerta.

Hendrik was inzetbaar op veel terreinen, onder andere als uitvoerder op verschillende projecten en later in de groep “Buitenwerk”.

Hij vond het zelf een belangrijke taak toen hij werd ingezet voor het onderhoud voor de waterpompen die bij droog worden ingezet om het waterpeil in de droge gebieden op hoogte te houden.

Hij was lid van de Storwa, een groep collega’s die bij hoog water de dijken in de gaten houden.

Hij was coördinator van de “zandzakkenploeg” die werd ingezet bij diverse (dreigende) overstromingen, zo was hij erbij toen de ploeg meehielp met het verzwaren van de dijk aan de Elbe in Duitsland en bij de overstromingen in Valkenburg.

De officiële pensioendatum is nog niet bereikt, dat is in april volgend jaar, eerst maakt hij nu zijn opgespaarde vakantiedagen op.



Hendrik zal zeker niet stil gaan zitten, hij is al een erg enthousiast lid van Shantykoor “Störmwind” uit Wedde, zingt hij mee in amusementskoor ”Dividoatsie”.

Bijzonder vindt hij het dat hij mag optreden met zijn zoon Herman die op zijn keyboard z’n vader begeleid tijdens de optredens.