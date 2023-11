Wandel met ons Mee was in Smeerling

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG SOMS REGEN | MORGEN FLINKE WINDSTOTEN

We hebben een grijze ochtend met regelmatig wat regen of motregen maar de wind is maar zwak of matig uit het zuiden. De temperatuur stijgt tot rond de 12 graden. Vanmiddag is het een tijd droger met een paar fletse opklaringen, maar later in de middag en vanavond neemt de kans op wat regen weer toe. Dan is de wind matig tot vrij krachtig met windkracht 3 tot 5 en de maximumtemperatuur is later vandaag ongeveer 14 graden.

In de loop van de avond wordt het droog en vannacht blijft het ook de meeste tijd droog. Maar morgenochtend is het regenachtig want dan komt de storm Ciarán boven Engeland te liggen. Wij krijgen daar morgenochtend vrij lang regen van bij een zuidoostenwind, morgenmiddag en morgenavond hebben we in Westerwolde en in het Oldambt en Pekela af en toe opklaringen en enkele buien. Maar vooral komen er ook windstoten. Tot 70 km/uur is bij ons mogelijk, maar de zwaarste windvlagen zijn aan zee in het westen te vinden en op Texel en Vlieland. Daar is 90 tot 100 km per uur mogelijk, aan onze kant van de Wadden 80 of 90 per uur. Maximum morgen rpnd 12 graden.

Vrijdag is er wat minder wind en dan is het licht wisselvallig met wat zon en een bui. Zaterdag is de kans op regen weer groter en zondag zijn er ook weer enkele opklaringen. En zo zal het nog lang wisselvallig blijven.