Batterijen Battle: Samenwerkingsbasisschool Pork uit TER APEL strijdt mee voor nieuw inzamelrecord! 

TER APEL – Een spannende strijd barst los tussen Nederlandse basisscholen! Vanaf 6 november zetten 270 scholen zich in om een nieuw inzamelrecord te vestigen tijdens de jaarlijkse Batterijen Battle, waarbij ze strijden voor de winst en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu.

Vorig jaar leverden 267 basisscholen een indrukwekkende bijdrage aan de nationale batterijrecycling door bijna 95 duizend kilo lege batterijen in te zamelen. Dit is ruim 2% van alle in Nederland ingezamelde batterijen. Het toont de indrukwekkende bijdrage van de Batterijen Battle aan de nationale inspanningen voor batterijrecycling. Hiermee voorkwamen de batterijhelden de uitstoot van 4,5 miljoen kilo giftige stoffen en 61 duizend kilo CO2.

Duurzame wedstrijd voor basisschoolleerlingen

De Batterijen Battle is een duurzame wedstrijd voor basisschoolleerlingen van Samenwerkingsbasisschool Pork. In drie weken tijd strijden ze om zo veel mogelijk lege batterijen in te zamelen. Onder het mom van ‘jong geleerd is oud gedaan’, leert het kinderen om juiste milieuvriendelijke keuzes te maken als het gaat om lege batterijen. Volgens onderzoek van Stibat weet zo’n 39% van de Nederlanders niet dat ze lege batterijen kunnen inleveren waar ze deze kopen. Daarnaast is 45% zich niet bewust waarom het recyclen van lege batterijen zo belangrijk is.

Door batterijen gescheiden in te leveren bij een inleverpunt van Stibat, geven we waardevolle metalen een tweede leven. Bijvoorbeeld als fiets, pan of kaasschaaf. Hiermee hoeven er minder grondstoffen uit de natuur gewonnen te worden. De Batterijen Battle draagt deze essentiële kennis over aan kinderen, die op hun beurt deze informatie enthousiast delen met hun gezin, familie en omgeving.

Voor elk kind concrete inleverinstructies

Om het inzamelen meteen goed te leren, gebruikt de Batterijen Battle hele duidelijke inleverinstructies. Iedere leerling van Samenwerkingsbasisschool Pork krijgt een folder waarin duidelijk staat afgebeeld welke batterijen je wel en niet op school mag inleveren. De folder is onderdeel van het startpakket dat elke deelnemende basisschool ontvangt, met daarin ook nog voorbeeldbrieven, posters en een kilo-meter waarop scholen hun ingezamelde kilo’s kunnen bijhouden. Ook ontvangen de deelnemende scholen speciale, veilige inzamelvaten.

Nieuw dit jaar is het lespakket dat specifiek voor de Batterijen Battle is ontwikkeld. Dit wordt ter beschikking gesteld door de organisator Stibat. Hierin wordt onder andere het belang van recycling nog eens benadrukt. Wie lege batterijen gescheiden inlevert, draagt bij aan een beter milieu.

Voorwaarden, prijzen en organisator Stibat

Deelname aan de Batterij Battle is verbonden aan strikte voorwaarden. Voldoet een school hieraan, dan maken zij kans op fantastische prijzen. De hoofdprijs is een betoverend dagje uit naar de Efteling voor de hele school. Er zijn drie tweede prijzen te winnen: een Mad Science Techniekdag, waarbij de school wordt omgetoverd tot laboratorium. De Batterijen Battle loopt van 6 tot en met 24 november. Uiterlijk 21 december worden de winnaars bekendgemaakt. De landelijke wedstrijd wordt mogelijk gemaakt door Stibat: de non-profitorganisatie die zorg draagt voor het inzamelen, sorteren en recyclen van lege batterijen en accu’s.

Meer informatie: www.legebatterijen.nl/batterijen-battle.

Ingezonden