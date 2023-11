Boeren-Box programma tweede editie agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’ bekend

GRONINGEN – Het programma voor de tweede editie van de agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’ is nu bekend.



De Boeren-Box organiseert deze beurs, die plaatsvindt in het stadion Euroborg op woensdag 22 en

donderdag 23 november. Gedurende deze twee dagen zullen 35 vooraanstaande agrarische

bedrijven zich presenteren en hun kennis delen over actuele thema’s en ontwikkelingen met de

bezoekers.



‘Trots op het Noorden’ is het ontmoetingspunt voor alle agrarische ondernemers, hun huidige en

potentiële leveranciers, en iedereen die actief is in de agrarische sector. De beurs biedt waardevolle

informatie over akkerbouw, rundvee- en dierhouderij. Het is tevens een uitstekende gelegenheid om

te netwerken en contacten te versterken. Naast het bezoeken van de standhouders op de beursvloer

worden er ook seminars en trainingen aangeboden in verschillende skyboxen van Euroborg.

De organisatie heeft het programma voor beide dagen al op haar website gepubliceerd. De algemeen

directeur van FC Groningen, Wouter Gudde, zal op 22 november de opening verrichten. Diverse

bedrijven zullen vervolgens hun kennis delen over actuele thema’s. Onderwerpen zoals investeren in

duurzame energieoplossingen, gewasbescherming, aardbevingsschade bij agrariërs en

bedrijfsovername zullen centraal staan. Ook is er een sessie genaamd ‘Een boterham met

randvoorwaarden’ waarbij je je spuitlicentie kunt verlengen. Het volledige programma is te vinden

op: https://boeren-box.nl/programma/



De agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’ vindt plaats op woensdag 22 november en donderdag 23

november van 13.00 tot 22.00 uur. Beide dagen worden afgesloten met een beursborrel, waar

standhouders en bezoekers de kans krijgen om informeel met elkaar in contact te komen. DJ Sloots

zorgt voor extra entertainment. Dit evenement vindt plaats in Stadion Euroborg, de thuisbasis van

stichting Boeren-Box.

