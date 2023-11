Drie aanhoudingen in onderzoek naar explosie Herestraat in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft op afgelopen week drie vrouwen uit Tilburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het veroorzaken van een explosie op 12 september in de Herestraat in Groningen. In dit onderzoek is ook een 17-jarige jongen uit Tilburg aangemerkt als verdachte.

Op 12 september vond er rond 23:40 uur een flinke explosie plaats bij een bedrijfspand in de Herestraat in Groningen. Niemand raakte gewond, maar omwonenden moesten uit voorzorg hun woning verlaten. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de explosie.

Beperkingen

Het onderzoek leidde op 31 oktober tot de aanhouding van de 18-jarige vrouw uit Tilburg. Op woensdag 1 november zijn twee vrouwen van 19 en 18 jaar uit Tilburg aangehouden. De drie verdachten zitten in volledige beperkingen en dat betekent dat ze alleen maar contact mogen hebben met een advocaat. Ook kunnen we als politie inhoudelijk verder ook niet op hun zaak in gaan.

Explosie Langestraat Winschoten

Daarnaast verdenkt de politie ook een 17-jarige jongen uit Tilburg van betrokkenheid bij het veroorzaken van de explosie. Hij werd op 22 oktober aangehouden in het onderzoek naar een explosie op 16 september in de Langestraat in Winschoten. Deze verdachte zit ook nog in volledige beperkingen. De rechtbank in Groningen besloot woensdag dat de 17-jarige jongen dertig dagen langer vast blijft zitten. Ook blijft hij in beperkingen.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar de explosie in de Herestraat van 12 september gaat verder. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Team Grootschalige Opsporing

Vanaf juli hebben er een aantal geweldsincidenten plaatsgevonden in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. Een zogeheten Team Grootschalige Opsporing onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende geweldsincidenten. In het onderzoek houden we rekening met meerdere mogelijke scenario’s. Eén van die scenario’s is dat de verschillende incidenten onderdeel zijn van één of meer onderlinge conflicten in het criminele circuit. Het is de prioriteit van de politie om de daders op te sporen en het geweld te stoppen. Bekijk het dossier met informatie over alle incidenten via deze link.

Eerdere aanhoudingen

Eerder al hield de politie twee mannen van 58 en 21 jaar uit Winschoten aan op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident aan de Venne en een schietincident aan de Transportbaan en Papierbaan. Voor dat schietincident werd ook een 31-jarige man uit Hoogezand aangehouden. In het onderzoek naar de explosie op 16 september in de Langestraat in Winschoten zijn in totaal vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om vier mannen van 20, 19, 19 en 17 jaar en een vrouw van 19 jaar en ze komen allemaal uit Tilburg.

Tips en informatie

Heb je tips over de geweldsincidenten? Of heb je andere informatie of camerabeelden die ons kunnen helpen in ons onderzoek? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Je kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Dat team is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 – 6617734.

Bron: Politie Groningen