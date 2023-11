Fotowedstrijd bij theatervoorstelling Sonny Boy

WINSCHOTEN – Gisteren is de campagne van Heel Nederland Leest van start gegaan waarin het boek Sonny Boy centraal staat. De makers van de succesproducties ‘Ma’ en ‘Nu ik je zie’ brengen deze keer de magistrale roman ‘Sonny Boy’ van Annejet van der Zijl uit 2004 op de planken. De monoloog wordt gebracht door Tarikh Janssen, die Rika en Waldemar Nods door de ogen van hun zoon tot leven laat komen. De zoon die ze nooit zagen opgroeien en niet konden beschermen. We zien Waldy, die aan de vooravond van zijn 37ste verjaardag – de leeftijd waarop zijn vader overleed – poogt om de herinneringen aan zijn ouders te ordenen. Dat zijn er niet veel en ze moeten van ver komen. De voorstelling Solo Stories: Sonny Boy staat op woensdag 28 februari in De Klinker.

Solo Stories organiseert een fotowedstrijd bij haar theatervoorstelling Sonny Boy. Het productiehuis roept iedereen op een foto te maken die symbool staat voor diens oorsprong, een belangrijk thema in de voorstelling. Waar stond je wieg, wie of wat was belangrijk voor jou in je jeugd, wie of wat maakte dat jij nu bent wie je bent?



Uit iedere Nederlandse provincie wordt door de driekoppige jury een winnaar gekozen. De 12 winnende foto’s reizen vanaf 18 januari mee met Sonny Boy langs 80 theaters, waar ze geëxposeerde zullen worden in de theaterfoyers. Meer informatie is te vinden op https://www.solostories.nl/fotowedstrijd-sonny-boy/

Jury

De jury bestaat uit fotograaf Annemieke van der Togt, scriptschrijver en actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld en regisseur Benno Hoogveld.

Prijzen

De winnaars worden uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie op donderdag 18 januari in het Zaantheater in Zaandam, waar ze tevens de eerste try-out van de voorstelling mogen bijwonen. Ze ontvangen een op groot formaat afgedrukte foto van hun inzending en een door Annejet van der Zijl gesigneerd exemplaar van Sonny Boy.

Over Sonny Boy

Met de monoloog Sonny Boy komen Rika en Waldemar Nods uit de roman van Annejet van der Zijl uit 2004 wederom tot leven. Nu door de ogen van hun zoon. De zoon die ze nooit hebben zien opgroeien en niet konden beschermen. De zoon die zich door de schittering van hun afwezigheid moest zien te redden in een wereld waarin hij niet altijd even welkom was.



Inmiddels zijn in Nederland ruim 600.000 exemplaren van het boek verkocht. Sonny Boy is in allerlei talen vertaald, sleepte diverse nominaties en bekroningen in de wacht en werd in 2011 verfilmd. Sonny Boy wordt gemaakt door Solo Stories, eerder verantwoordelijk voor onder meer Ma, naar het boek van Hugo Borst en gespeeld door Eric Corton, en Nu ik je zie, naar het boek van Merlijn Kamerling en gespeeld door Soy Kroon. De regie is in handen van Benno Hoogveld, het script wordt geschreven door Manoushka Zeegelaar Breeveld. De voorstelling is van januari t/m juni 2024 in de Nederlandse theaters te zien en viert daarmee het 20-jarig bestaan van het boek. Vanaf november 2023 staat Sonny Boy centraal in de landelijke leesbevorderingscampagne Heel Nederland Leest.

Over Solo Stories | Solo Stories is het Nederlandse productiehuis voor monologen. Solo Stories ontwikkelt en speelt solovoorstellingen gebaseerd op een persoonlijk, waargebeurd verhaal.

Kijk voor meer informatie op www.solostories.nl.

Ingezonden