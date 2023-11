Gronings Vuur zoekt creatievelingen in de Veenkoloniën

OUDE PEKELA – Gronings Vuur organiseert na Brandstof, een avond vol verhalen over het gebied, haar tweede activiteit in De Veenkoloniën. Ditmaal is het de beurt aan de creatievelingen uit de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam: Op 8 november is de eerste creatieve werkplaats op het Dollard College in Oude Pekela.



Ben je lid van een plaatselijke harmonie, fanfare of brassband? Speel je een muziekinstrument? Kom je wekelijks bijeen met je breiclub? Zing je graag, of zing je al in een koor? Speel je bij een amateurtoneelvereniging? Ben je ontzettend creatief of heel erg handig? Doe mee aan de creatieve werkplaats!



Meld je aan via de culturele aanjager in de Veenkoloniën, Annelies Langenburg, door te mailen naar annelies@groningsvuur.nl.

Datum: 8 november 2023

Locatie: Dollard College, Oude Pekela

Tijd: 19.00 uur



Ingezonden