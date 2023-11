Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG SOMS REGEN | MORGEN FLINKE WINDSTOTEN

De stormdepressie boven Engeland zal later vandaag het weerbeeld bepalen met buien en windstoten bij ons tot 70 á 80 km/uur in de avond. Maar de echte storm gaat vanavond via Noord-Holland en het Waddengebied naar het noorden. Dus wij krijgen wel wisselvallig weer met soms flinke buien, maar hele zware windstoten hoeven wij niet direct te verwachten.

Tot die tijd is het vaak bewolkt met af en toe regen en windkracht 4 tot 5 uit het zuidoosten tot zuiden. Later draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en neemt dan dus toe: de maximumtemperatuur is 13 á 14 graden.

Vannacht en morgen is het af en toe buiig en het is dan vooral vlagerig weer, gemiddeld staat er dan windkracht 4. Het is daarbij morgen ook vrij koud met een middagtemperatuur rond de 10 graden.

Zaterdag begint droog en vrij rustig, maar in de loop van de dag gaat het dan regenen met een zuidenwind, zondag is het opnieuw wisselend met wat zon en een paar buien, bij een zuidwestenwind. Het lijkt er voorlopig ook niet op dat het herfstachtige plaatje na dit weekend één-twee-drie zal verdwijnen.