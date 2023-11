Op reis door de jaren ’80 met Roberto Jacketti & The Scooters

WINSCHOTEN – Vijf mannen van rond de 60 ruimen hun zolder op. Ze komen daar herinneringen tegen aan de jaren 80, toen ze samen een band vormden die plotseling doorbrak. Als ze vier decennia later worden benaderd voor een serie theateroptredens is het dilemma: Tour-ja of Tour-nee? Het antwoord laat zich raden. Op zaterdag 25 november staan Roberto Jacketti & The Scooters met hun vrolijke jaren 80-show in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

Door de redactie

Het is 1984 als de wereld kennismaakt met de Apple Macintosh-computer. De Sovjet-Unie boycot de Olympische Spelen in Los Angeles. Ajacied Johan Cruijff wordt landskampioen met Feyenoord. Doe Maar stopt ermee. En heel Europa zingt een zomer lang I Save The Day van Roberto Jacketti & The Scooters.

Zanger Erik van der Hoff (60) kijkt er met een mengeling van trots en weemoed op terug. ,,We hebben in korte tijd ontzettend veel avonturen beleefd’’, zegt hij. ,,Het was een snelkookpan, een heel intense periode waarin we min of meer dag en nacht met elkaar optrokken.’’



Uitverkochte concerten, gillende fans en tournees in binnen- en buitenland zijn in die dagen ‘business as usual’ voor de vijf avonturiers uit Noord-Holland. ,,We begonnen in 1980, midden in de no future-periode. De tijd van ‘geen woning, geen kroning’, van demonstraties tegen kruisraketten. Van massawerkloosheid, geen toekomst, geen idealen.’’



En dan spoelen we even tien jaar vooruit. ,,Aan het einde van de jaren 80 was alles anders. De Berlijnse Muur viel, de Koude Oorlog leek voorbij. Een heel mooi, positief beeld. En ook het beeld waarmee we elkaar loslieten en het leven in wandelden.’’



Want al is het niet zo gepland, de carrière van Roberto Jacketti & The Scooters omspant precies dat ene decennium. Eind 1989 gaat ieder zijn eigen weg – in de muziek en daarbuiten. Wat overblijft, tot op de dag van vandaag, is een onuitwisbare vriendschap. Van der Hoff: ,,Na een eerste reünieconcert in 2002 zijn we elk jaar een paar keer blijven spelen. Gewoon voor de lol, om onszelf en de fans van toen een plezier te doen.’’

Af en toe is er een groter evenement, zoals het ‘jubileumconcert’ in De Rijp waarmee de bandleden in 2021 (met een jaar vertraging vanwege corona) hun 40-jarige vriendschap vieren. En eind 2022 zijn ‘de Scooters’ te gast bij de allerlaatste Dolly Dots-show in de Ziggo Dome. De band speelt dan al met de gedachte aan een serie theateroptredens, en de overdonderende publieksreactie geeft het laatste duwtje richting een positief antwoord op de vraag Tour-ja of Tour-nee.



Bezoekers reizen in die vrolijke jaren 80-theatershow door de feitjes, gebeurtenissen en popmuziek van het decennium. Van der Hoff, die na zijn muziekcarrière onder meer tv-programma’s produceerde en presenteerde, zal ook af en toe een quizvraag de zaal in slingeren. ,,Aan de hand van onze plakboeken schetsen we de tijdlijn van wat er gebeurde in de wereld, en daarnaast vertellen we wat óns overkwam in die jaren. Nu pas kan ik bijvoorbeeld zien dat we rond 1987 enorm toe waren aan rust, maar dat niet kregen en gewoon keihard doordenderden.’’



Wie alleen I Save The Day kent en zich geen van de andere zeven Top 40-noteringen van Roberto Jacketti & The Scooters voor de geest kan halen, hoeft zich volgens de zanger geen zorgen te maken. ,,We spelen ook werk van anderen, al is het dan maar een minuutje per nummer. Je gaat als bezoeker vooral even terug in je eigen jeugd. Het programma gaat over vriendschap; we hebben samen iets beleefd waardoor we nu, als 60-jarige mannen, nog altijd met elkaar op het podium gaan staan. En ik denk dat het aanzet tot de vraag: welke beslissingen heb ik eigenlijk genomen in mijn leven waardoor ik nu hier ben? Maar bovenal, durf ik te stellen, wordt het een ontzettend leuke reis door het verleden.’’

