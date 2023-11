NOORD-NEDERLAND – Stand van Noord-Nederland: RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân brengen serie programma’s over de toekomst van de noordelijke economie.



De drie noordelijke regionale omroepen brengen in samenwerking met SER Noord-Nederland in november en december vijf uitzendingen op tv en online waarin de regionale economie volop in de aandacht staat.

De motor van de noordelijke economie

Ondernemers, bestuurders, wetenschappers, innovatiedeskundigen, mkb-kenners en andere specialisten geven in de talkshow Stand van Noord-Nederland hun visie op een reeks boeiende en belangrijke vraagstukken.



In Stand van Noord-Nederland komen economische onderwerpen aan bod die iedere Fries, Groninger en Drent raken. De uitzendingen, met telkens vier gasten aan tafel, gaan over de kracht van het noordelijk bedrijfsleven, over de moeite die ondernemers moeten doen om aan mensen te komen en over wat de motor van de noordelijke economie wordt. Is dat misschien waterstof? En wat voor nieuwe bedrijven willen we hier hebben? Willen we juist meer banen, of liever ondernemingen die nieuwe waardevolle technieken meebrengen?



Den Haag en Brussel t.o.v. het Noorden

Ook de verhouding met Den Haag en Brussel komt aan de orde. De regio voelt zich regelmatig genegeerd door vooral Den Haag. Is dat sentiment terecht, of doet het Noorden misschien zelf niet goed genoeg zijn best?



De kracht van drie noordelijke regionale omroepen

Veel van de thema’s die aan bod komen zijn provincie-overstijgend van aard en passen daarom goed in dit gezamenlijke project van de drie regionale omroepen. Die zien het als een geslaagde samenwerking waarbij de kennis en ervaring die op de drie redacties aanwezig is samenkomt in een interessant praatprogramma met een sterke inhoud.



De uitzendingen worden begin november opgenomen in de studio’s van Omrop Fryslân en zullen kort na de opnames te zien zijn op tv bij de drie omroepen. De afleveringen worden ook online gezet, daar blijven ze beschikbaar. De programma’s worden gepresenteerd door de ‘anchors’ Eric Ennema van Omrop Fryslân en Margriet Benak van RTV Drenthe.

Ingezonden