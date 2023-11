Breng grof tuinafval gratis naar het afvalbrengstation in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 november, 08.00 uur door John Havinga

AF EN TOE BUIEN | AANHOUDEND WISSELVALLIG HERFSTWEER

De stormdepressie is bij ons weggetrokken en de wind zal daarbij vandaag geleidelijk verder afnemen. Deze wordt matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten. De maximumtemperatuur is ongeveer 10 à 11 graden en we hebben af en toe buien en behoorlijk veel bewolking. Al is een korte knipoog van de zon best mogelijk.

Zaterdag ligt er een volgende depressie klaar boven Z-Engeland en de dag begint weliswaar droog, maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. De wind uit het zuid-zuidwesten, krimpt naar het zuiden tot zuidoosten en wordt matig tot vrij krachtig (4-5 Bft) en de middagtemperatuur komt uit op ongeveer 10 graden.

Zondag blijft het ook niet droog en dan hebben we opnieuw wisselend weer met wat zon en een paar buien, bij een zuidwestenwind. De middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Het lijkt er voorlopig niet op dat het herfstachtige plaatje na dit weekend één-twee-drie zal verdwijnen. Elke dag hebben we wel te maken met buien, maar elke dag zijn er ook wel wat droge periodes waarbij de zon schijnt. Overdag blijft het kwik liggen rond 11 graden en ’s nachts koelt het af tot circa 8 graden.