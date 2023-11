Gemeente Stadskanaal doet mee met Groninger Sportprijs 2023

STADSKANAAL – Op 11 december vindt het jaarlijkse Sportgala Groningen plaats in Martiniplaza. Eén van de prijzen die wordt uitgereikt is ‘de Breedtesportprijs’. Bij breedtesport gaat het om sport die door veel mensen wordt gedaan en waarbij het vooral gaat om plezier en fit blijven. Dit jaar mag elke gemeente in Groningen één persoon, vereniging, organisatie of evenement nomineren voor deze prijs. De gemeente Stadskanaal hoopt op veel nominaties en vraagt haar inwoners daarom hun favoriet aan te dragen via www.sportgalagroningen.nl/breedtesportprijs voor 12 november 2023.

De breedtesportprijs

De Breedtesportprijs Groningen wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots. Er wordt gekeken hoe zij de afgelopen jaren de maatschappelijke waarde van sport hebben vergroot. Door de nieuwe opzet van de Breedtesportprijs zijn alle tien gemeentes goed vertegenwoordigd tijdens het Sportgala. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door een deskundige jury.

Over Sportgala Groningen

Sportgala Groningen is een feestelijk evenement van én voor de Groninger, waarbij verschillende prijzen worden uitgereikt. In de periode voor het gala worden in vijf categorieën sporters genomineerd. Tijdens het gala worden de winnaars bekend gemaakt. Naast de Breedtesportprijs, zijn de categorieën: Sporter, Sportploeg, Sporttalent en Aangepaste Sport. Sportgala Groningen 2023 vindt plaats op maandag 11 december in Martiniplaza. Meer informatie vind je op www.sportgalagroningen.nl.

Sportgala Groningen 2023 is een gezamenlijk initiatief van de volgende partners:

Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Huis voor de Sport Groningen, MartiniPlaza, Sport Science & Innovation Groningen en mediapartner Dagblad van het Noorden.

