Open dag Terra MBO op 9 november

GRONINGEN, EMMEN, MEPPEL – Op donderdag 9 november zijn de open dagen van Terra MBO. Neem een kijkje bij de vestigingen in Groningen, Emmen en Meppel. Hier ontdek je alles over de groene mbo-opleidingen van Terra en hoe jij hiermee de wereld van morgen een stukje beter kan maken.



Groene mbo-opleidingen van Terra

Terra biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van Agro en techniek, Groen, Grond en Groene Infra, Groene Ruimte, Dier & Welzijn, Groenstylist, Voeding en Voorlichting en Entreeopleidingen. Met deze groene opleidingen leer je niet alleen een mooi vak, maar help je de wereld van morgen een stukje beter te maken. Je leert de groene kennis die je opdoet ook gelijk toepassen in de praktijk.

Persoonlijk, praktisch en met passie

Bij Terra bieden we persoonlijk onderwijs, je voelt je er al snel thuis. De studenten van Terra zijn graag buiten en zijn het liefst altijd bezig met dieren, voedsel of natuur. Ze zijn praktisch ingesteld en werken graag met hun handen. Bij de maatschappelijk relevante opleidingen geven bevlogen vakdocenten les, die allemaal een passie hebben voor natuur en dieren.

Nieuw bij Terra MBO: Groen, Grond en Infra

Vanaf schooljaar 2024-2025 start Terra MBO met een nieuwe opleiding Groen, Grond en Infra. Met deze nieuwe opleiding speelt Terra in op de ontwikkeling dat medewerkers in de groene sector breed inzetbaar moeten zijn. De combinatie van verschillende onderwijsfacetten zorgt ervoor dat de student na de studie aan de slag kan bij zowel een agrarisch loonbedrijf, een cultuurtechnisch bedrijf, een grondverzetbedrijf, gemeentes en waterschappen of als hovenier. Meer weten? Kijk op mboterra.nl/groengrondeninfra

Bezoek de open dagen

Kom langs op 9 november en ontdek meer over de mbo-opleidingen van Terra. Docenten en studenten van Terra zijn aanwezig om al je vragen te beantwoorden. Vind meer informatie en meld je aan via: www.mboterra.nl.

Je bent van harte welkom op:

Donderdag 9 november 2023 tussen 16.00 en 20.00 uur in Groningen, Emmen en Meppel.



Ben je geïnteresseerd in de Hippische (paardensport) opleidingen van Terra? Bezoek dan op 9 november de praktijklocatie van de Hippische opleidingen: The Sunrise Stables in Assen.

