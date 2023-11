WINSCHOTEN – Kerstmis is een tijd van tradities en gezelligheid. Maar wat als die tradities nu eens flink op de hak worden genomen? Dit jaar brengt Pater Moeskroen een buitengewone Kerstshow naar theaters door het hele land, waarbij ze flink de spot drijven met Kerst zoals we gewend zijn. We spraken met Martien van Oostrom en Bart Swerts van Pater Moeskroen over het hoe en waarom van deze unieke theatertour.



Een langgekoesterde wens in vervulling

Pater Moeskroen is bekend vanwege hun aanstekelijke muziek en energieke optredens en staat al bijna 40 jaar op de planken, zowel in feesttenten als in theaters. De band die mensen kennen van nummers als ‘Joost’, ‘Roodkapje’, ‘Hela Hola’ en ‘Laat Maar Waaien’ gooit het dit jaar over een andere boeg en wel met een langgekoesterde wens: een eigen Kerstshow in de theaters. Martien van Oostrom, zanger, accordeonist en toetsenist, vertelt: “We praatten al lange tijd over iets speciaals voor Kerst. Het is zo’n magische tijd, een moment van bezinning, waar mensen samen én dankbaar zijn. Wij vonden het hoog tijd om onze eigen draai eens te geven aan al wat Kerst te bieden heeft.”

Pater Moeskroen Komt van een Koude Kerstmis Thuis belooft een mix te worden van humor, muziek en theater, waarbij traditionele Kerstclichés en -deuntjes liefdevol worden bespot. Bart Swerts, frontman van de band, voegt toe: “We houden zelf enorm van de feestdagen, maar we wilden op het podium wel graag iets anders doen dan de gebruikelijke zoete deuntjes. Deze show zal verrassend zijn, voor jarenlange fans en nieuwe bezoekers. Van de originele Kersttradities blijft, behalve wat herkenning hier en daar, nauwelijks nog wat over.”



Nieuw en oud – én Kerst!

De Kerstshow van Pater Moeskroen zal niet alleen bestaan uit nieuwe nummers zoals ‘Oh Bendeboos’, ‘Kom maar binnen (met je arrenslee)’, ‘Ik wou de Kerstman zijn’ en ‘Nu ik je met Kerst mis’, maar ook uit hun bekende hits waar het publiek direct voor uit de stoelen springt. Martien van Oostrom benadrukt: “Er is veel nieuws te ontdekken tijdens deze tour, niet alleen muzikaal. En natuurlijk is er ook ruimte voor het oude bekende. We zullen er hoe dan ook voor zorgen dat iedereen, wij op het podium óók, een geweldige avond beleeft.”



“Ons doel is om mensen een onvergetelijke avond te bezorgen. Dus bereid je voor op een avond vol muziek, humor en vooral heel veel energie”, vult Bart Swerts aan. Een avond met Pater Moeskroen is een garantie voor energie, samen beleven en een enorme dosis positiviteit.

Afterparty

Vaste bezoekers van onze theatershows weten dat de mannen het leuk vinden om zo nu en dan nog in de foyer te verschijnen na een show, met of zonder instrumenten. Naar het schijnt staat ook bij deze theatertour weer iets leuks in de foyer te wachten na afloop van de show, zodat de Kerstmis-gasten nóóit meer van een Koude Kerstmis thuiskomen. De paters van Pater Moeskroen houden van interactie met hun bezoekers en de afterparty is daarvoor de perfecte gelegenheid. Martien van Oostrom lacht: “Na bijna 40 jaar op het podium te staan, verheug ik me altijd op de interactie met onze fans. Zo’n afterparty is een geweldige gelegenheid om met hen te verbinden.”



Met Pater Moeskroen’s Kerstshow belooft december een maand vol verrassingen, humor en ook herkenning – op z’n Pater Moeskroens’ – te worden. Dit unieke evenement laat zien dat tradities soms het best gevierd worden met een vleugje ondeugendheid en vooral met veel plezier. Dus, als je dit jaar genoeg hebt van de verplichte nummertjes en zoetsappige riedeltjes, overweeg dan een avond in het gezelschap van Pater Moeskroen. Het wordt een Kerst om nooit te missen.

Pater Moeskroen speelt de show Pater Moeskroen Komt van een Koude Kerstmis Thuis op woensdag 20 december in Cultuurhuis De Klinker. Meer informatie over Pater Moeskroen is te vinden via www.patermoeskroen.nl.

