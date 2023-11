RSG Ter Apel in actie voor KiKa

TER APEL – Woensdag 1 november is in de RSG Ter Apel het startsein gegeven voor een jaar lang acties voor KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij. De school omarmt een initiatief van een personeelslid om een jaar lang actie te voeren voor een goed doel.

Nadat een aantal vertegenwoordigers van de Stichting Kika door de schoolleiding was verwelkomd, kregen de leerlingen in de pauzes onder meer te horen waar de Stichting voor staat. Aan de schoolleiding werd een grote QR code overhandigd, die de school het hele jaar kan gebruiken om acties te laten sponsoren. Via de QR code komen leerlingen en belangstellenden rechtstreeks op de KiKa-pagina waar de sponsoring van de RSG staat vermeld. Naast de QR code werd ook een KiKa beer overhandigd aan Ben Zuidinga, initiatiefnemer van de actie.

Leerlingen kregen uitleg over mogelijke sponsoracties zoals de verkoop van merchandise, de landelijke acties van Kika, deelname aan een sportevenement met een groep leerlingen en collega’s en een vinted kledingmarkt. Ook werden ze uitgedaagd om zelf met acties te komen. De vele verschillende manieren van sponsoracties werd zo duidelijk zichtbaar gemaakt.

Aan het einde van dit schooljaar wordt de totaalopbrengst van alle sponsoracties bekend gemaakt.

De 18-jarige Elena verzorgde een indrukwekkende presentatie voor een aantal klassen.

Zij overwon in 5 jaar tijd twee keer leukemie en wist hier inspirerend, maar ook confronterend over te vertellen. Voor veel leerlingen een moment waarop ze aangaven minder met ‘kanker’ te gaan schelden of juist meer geïnteresseerd te zijn in klasgenoten die even niet op school zijn, om welke reden dan ook.

De leerlingen en medewerkers kijken terug op een zeer geslaagde kick-off.