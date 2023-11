Elisabeth Hope en Rosa Spruit te gast bij het radioprogramma Blueprint

VEENDAM – Op vrijdag 17 november neemt Thomas Kaldijk in de foyer van theater vanBeresteyn een nieuwe live aflevering van zijn roots radioprogramma Blueprint op. Zijn gasten zijn deze keer country zangeres Elisabeth Hope uit Drenthe en de Brabantse singersongwriter Rosa Spruit. De entree is gratis.



Elisabeth Hope

Elisabeth Hope is een country/americana zangeres uit het Drentse Klazienaveen met een frisse sprankelende stem. Met muziek van o.a. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Miranda Lambert ontdekte ze de Country en Americana muziek. Uit deze voorbeelden haalde ze de inspiratie om te gaan zingen en haar eigen stem te ontwikkelen. Ze bracht al een paar singles uit en recent verscheen haar debuut album “Face The Sun’ dat opgenomen werd in de NEO studio van John en Nienke Geuzinge in Bovensmilde.



Rosa Spruit

Geboren in hartje Utrecht en op haar 7e verhuisd naar het verre buiten gebied in het Brabantse Bergeijk om op haar 18e weer terug naar de stad te gaan om te studeren. Nog altijd een beetje levend tussen twee werelden. Het begon al op de basisschool. Liedjes waar de mensen stil van werden. Een stem recht door zee in staat om te treffen in het hart. Kraakheldere stem met een lichte country snik. ‘Nachtegaal van de Hutten’ het boerengehucht waar ze haar jeugd doorbracht. Popmuziek met een akoestische gitaar als kleurenpalet en melancholie als belangrijk wapen. Inmiddels uitgegroeid tot een repertoire van moderne popsongs met de verhelderende maatschappijkritische blik van een jong volwassene.

Het afgelopen jaar was voor Rosa een bijzonder succesvol jaar. Ze bracht haar eerste album ‘Tussen Stad en Platteland’ uit wat leidde tot veel mooie momenten. Ze speelde onder andere op Paaspop, kreeg de Bergeijkse Cultuurprijs uitgereikt, had airplay op vele regionale en nationale zenders. Haar album was CD van de week bij Volgspot NPO5 en ze kreeg mooie recensies in de pers. De eerste single-releases van haar tweede album starten in november 2023 en lopen een jaar door tot de album release najaar 2024.

Datum: vrijdag 17 november

Locatie: Foyer theater vanBeresteyn

Tijdstip: 17.00 – 19.00

Gasten: Elisabeth Hope en Rosa Spruit

