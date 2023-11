Honderden vrijwilligers in actie voor het Groningse landschap tijdens de Natuurwerkdagen

GRONINGEN – Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november staken honderden Groningers hun handen uit de mouwen tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Het stormachtige begin van de week hield de bijna 700 deelnemers niet tegen. Op 32 locaties in de provincie Groningen gingen zij aan de slag met klussen die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel. De Natuurwerkdag is een landelijk evenement, in Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze actieve buitenwerkdag voor de 23e keer.



Openingshandeling Activiteitencentrum Lauwersnest

Zaterdag 4 november gaf Johan Koopmans, concerndirecteur van provincie Groningen, het startschot van de Natuurwerkdag. Samen met Peter Hellinga (directeur van Landschapsbeheer Groningen), Jesler Kiestra (hoofd Staatsbosbeheer Groningen) en Ulienke Nauta (gebiedsmanager Nationaal Park Lauwersmeer)opende hij de werkdag bij Activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog door een boomstam doormidden te zagen.

Johan Koopmans: “Natuur zorgt voor verbinding en vergroot de leefbaarheid voor de omgeving. Mooi dat jong en oud vandaag de natuur een handje meehelpt”. “Vrijwilligers zijn van groot belang voor het behoud van het landschap”, vult Peter Hellinga aan. “Fantastisch dat er vandaag weer zoveel deelnemers aan de slag zijn in het Groningse landschap”.



Jong en oud aan de slag

Verspreid over de provincie gingen bijna 700 vrijwilligers aan de slag in het landschap met werkzaamheden zoals bollen en bomen planten, insectenhotels bouwen, snoeiwerkzaamheden, wilgen knotten en andere natuuractiviteiten.

Vrijdag 3 november stond in het teken van de Natuurwerkdag Junior. Onder andere bij de Bosbeek in Ter Apel en in het Pagedal bij Stadskanaal gingen leerlingen aan de slag in de natuur. Projectleider Elmar Schraa van Landschapsbeheer Groningen: “Beleving van de natuur in de kindertijd leidt tot respect en waardering op latere leeftijd. Als de liefde voor de natuur je met de paplepel wordt ingegoten, is de kans groter dat je op volwassen leeftijd geeft om de natuur. En dat is hard nodig voor de wereld van morgen”.



Landschapsbeheer Groningen

De Natuurwerkdag is een landelijk evenement, in Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze buitenwerkdag. Landschapsbeheer Groningen stimuleert en ondersteunt groen vrijwilligerswerk door de hele provincie Groningen.

Ingezonden door Landschapsbeheer Groningen