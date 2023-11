In gesprek met Julian Bushoff op Adrillen

WINSCHOTEN – Het Groningse Kamerlid Julian Bushoff (en nr 8 op de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks) is aanstaande maandag te vinden op de Allerheiligenmarkt in Winschoten.

Natuurlijk is Adrillen een van de gezelligste Groningse jaarmarkten, maar het heeft ook grote symbolische waarde voor de PvdA. Vroeger was de Adrillenmarkt namelijk ook DE plek voor boerenarbeiders voor het vinden van werk voor het winterhalfjaar.

Bushoff heeft zich in de Tweede Kamer en daarbuiten vaker sterk gemaakt voor behoud en creatie van werkgelegenheid in ons gebied. En hoe hij dat wil blijven doen vertelt hij natuurlijk graag. Maar daarbij is de markt ook vertrouwd terrein voor deze voormalige groentekoopman.

Behoud van voorzieningen

Tegenwoordig mag Adrillen gezien worden als een teken, dat tradities in Oost-Groningen met gerichte aandacht en betrokkenheid springlevend kunnen worden gehouden, tot groot plezier van de tienduizenden bezoekers. ‘Maar als het gaat om behoud van voorzieningen in onze regio, is diezelfde aandacht en betrokkenheid vanuit ‘Den Haag’ absoluut noodzakelijk’, aldus Bushoff.

Dit is dan ook zijn rode draad in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande. “Meer dan in de randstad heeft het verlies van vertrouwen in de overheid hier veel concrete aanleidingen. Als je er bijvoorbeeld niet meer op kan rekenen dat goede zorg dichtbij wordt georganiseerd, nadat je de buslijn of scholen hebt zien vertrekken, dan ontstaat het idee dat de overheid er niet voor jou is”.



Hierover gaat hij dan ook graag in gesprek met bezoekers, die op de Adrillen bij de stand van PvdA/GroenLinks alvast kiezersinformatie op willen halen.

“Het wordt tijd dat Den Haag de regio weer echt op de kaart zet”.

Vitale regio’s

Maar ook het feit dat de ongelijkheid tussen economisch sterke en zwakkere gebieden in Nederland als maar groter wordt, is Julian een doorn in het oog. De groene sociaaldemocraten willen daarom voor regio’s die het moeilijk hebben een vitaliteitsfonds oprichten. Dit fonds zorgt ervoor dat essentiële voorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels beschikbaar blijven. “Maar we kijken we ook naar de banen die overheid creëert. Op dit moment zitten bijna alle overheidsdiensten in de Randstad. Waarom zijn deze niet verspreid over het land? Nieuwe werkgelegenheid bij de rijksoverheid moet buiten de Randstad worden geplaatst. Zo komt de overheid letterlijk weer dichter bij de mens te staan. Dit is niet alleen goed voor het vertrouwen, maar geeft ook een boost voor de economie en werkgelegenheid in de regio. Dit is nog maar het begin. Het wordt tijd dat Den Haag de regio weer echt op de kaart zet”.

Julian Bushoff is vanaf 14.00 uur te vinden bij de stand van GroenLinks/PvdA, ter hoogte van de Immanuelkerk aan de Venne. Een week later, op 14 november, is de nummer 8 op de kandidatenlijst weer in Winschoten te vinden. Dan gaat Julian samen met de FNV met medewerkers van onze regionale industrie in gesprek over de toekomst en de gevolgen van vergroening.

