Kalender met brandweervoertuigen 2024

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 november, 08.30 uur door John Havinga

EERST DROOG – VANMIDDAG REGEN | BEGIN KOMENDE WEEK: EEN BUI EN REGELMATIG ZON

Deze zaterdag begint droog en we zouden de zon nog wel even te zien kunnen krijgen. Wel wordt de bewolking geleidelijk dikker en in de loop van de middag gaat het regenen. De middagtemperatuur komt te liggen rond 10 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt matig, soms vrij krachtig (4-5 Bft). Het blijft de hele avond regenen en ook vannacht is het nog niet helemaal voorbij; er blijven van tijd tot tijd buien overtrekken.

Zondag start bewolkt maar later komt de zon nu en dan tevoorschijn en af en toe is het dan weer bewolkt met een paar buien. Deze afwisseling van bewolking, zon en buien gaat de hele dag door. De zuidwestenwind wordt matig en de middagtemperatuur komt uit op 12 graden.

Komende week zal het herfstachtige plaatje nog wel blijven en krijgen we elke dag te maken met wat neerslag in de vorm van enkele buien. Maar elke dag zullen er ook wat langere, droge perioden zijn waarbij de zon schijnt. Dit is zeker maandag tot en met woensdag het geval. Overdag komt het kwik te liggen rond 11 graden en ’s nachts koelt het niet verder af dan tot circa 8 graden. Vanaf donderdag tot en met het weekend is er toenemende kans op langdurige regenval met meer wind.