DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag is tussen 12.20 en 12.35 uur een onbekende automobilist(e) met zijn/haar voertuig in de berm langs de Landegger Straße in Haren geraakt. Hierdoor raakten de berm en een paaltje beschadigd. De veroorzaker hiervan is doorgereden. De politie is naar hem/haar op zoek.

Meppen

Woensdag is vermoedelijk een vrachtwagen tegen een ommuurde omheining aan de An der Grotte in Meppen gereden. Dit gebeurde tussen 9.30 en 11.00 uur. De schade bedraagt 2.000 euro. De veroorzaker is doorgereden.