Westerwolde krijgt koploper Groninger Boys op bezoek

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 5 november wacht Westerwolde de volgende krachtproef in de lopende competitie, als in eigen huis de huidige koploper van de derde klasse B , het Stad Groninger Groninger Boys wordt ontvangen. Een krachtproef, omdat Westerwolde momenteel de veertiende en laatste plaats op de ranglijst inneemt en de ploeg het vorig seizoen in de een na laatste wedstrijd een ruime 7 – 2 nederlaag in Groningen kreeg te verwerken tegen de tegenstander van komende zondagmiddag. Eerder in dat seizoen werd er thuis nog verdienstelijk met 1 – 1 gelijk gespeeld tegen de ploeg van de trainers Albert Nout en Freddy de Grooth.

Groninger Boys heeft van de tot dusver vijf gespeelde wedstrijden er vier gewonnen en één verloren. Met twaalf punten en een doelsaldo van 13 – 11 gaat de ploeg dan ook fier aan de leiding in 3B. Westerwolde daarentegen heeft nog niet weten te winnen en heeft door een gelijkspel tegen Peize slechts één punt weten te bemachtigen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is 3 – 16. Of het verschil qua krachtsverhouding ook zo groot is als de stand op de ranglijst doet vermoeden, zullen we zondagmiddag op De Barlage in Vlagtwedde kunnen beoordelen. In de wetenschap dat er punten moeten worden behaald, zal Westerwolde vast en zeker alles in het werk stellen voor eigen publiek de eerste driepunter van het seizoen binnen te halen.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J.G.E. Beenker uit Bovensmilde. Pupil van de week is dit keer Thomas Brand. Uiteraard wordt u weer van harte uitgenodigd dit voetbaltreffen te bezoeken. Bij de entree ligt u het bekende programmablaadje met verloting te wachten, waar mooie vleesprijzen mee te winnen zijn.

Wedstrijdposter

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Groninger Boys is Autotechniek Niemeijer uit Onstwedde. Als inwoner van Vlagtwedde runt Willem Niemeijer daar een autobedrijf dat niet alleen garant staat voor deskundig advies en vakkundig onderhoud, maar ook andere zaken voor uw auto kan regelen. Zo kunt u naast pechhulp ook bij Niemeijer terecht voor een autoverzekering, autofinanciering en betrouwbare tweedehandsauto’s. En dat allemaal onder het motto ”Alles onder één dak bij autotechniek Niemeijer”. Graag wil Westerwolde Willem en zijn bedrijf dan ook bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal.

Ingezonden