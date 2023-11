Column van Ellen Kruize: “Verkeerde aannames”

OUDE PEKELA – Hieronder leest u de column van Ellen Kruize, met als titel: “Verkeerde aannames”

Soms denken we dat we onze patiënten goed kennen, maar op basis van aannames tijdens de instructie gaat het toch mis. Laaggeletterdheid is een probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien en weinig aandacht krijgt. Maar het afgelopen jaar heb ik via een communicatieproject voor het Taalhuis in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven inzicht gekregen in de dagelijkse worsteling die mensen met laaggeletterdheid doormaken. Een interview met een laaggeletterde deelnemer heeft diepe indruk op me gemaakt. En laaggeletterden weten het heel goed te verbergen dat er een probleem is; het lijkt me daarom goed om het weer even op de kaart te zetten.



Apothekersassistenten hebben in de meeste gevallen voortdurend contact met patiënten. Het herkennen van signalen van laaggeletterdheid en begrijpen hoe we hiermee om moeten gaan, is essentieel voor goede, inclusieve zorgverlening. Maar soms zakt het even weg, zeker als je er niet dagelijks mee te maken hebt.



Laat me een inspirerend voorbeeld delen. Anne, een laaggeletterde patiënt, begreep haar medicatie-instructies niet goed, maar heeft dit niet laten merken. Ze schaamt zich. Nadat het mis was gegaan, kwam een vriendin met haar mee naar de apotheek. Ze vroegen om hulp. Door de apotheekmedewerkers werd de informatie visueel uitgelegd met illustraties en stapsgewijze instructies. Ook werd in het systeem gezet dat Anne laaggeletterd is. Dit maakte een wereld van verschil voor Anne en haar toekomstige bezoeken en gaf haar het vertrouwen om haar medicatie correct in te nemen. Het is dus de moeite waard om onze communicatie aan te passen en de extra waardevolle stap te zetten voor laag geletterde patiënten.

Gelukkig zijn er al initiatieven in de apotheek sector die laaggeletterde patiënten ondersteunen, maar onze benadering speelt een grote rol. Op Apotheek.nl zijn handige materialen beschikbaar, zoals presentaties, checklists en een Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. Ook visuele hulpmiddelen zoals pictogrammen en eenvoudige instructies maken medicatie instructies begrijpelijker. Tekst-naar-spraaktechnologie is een simpele oplossing.

Stichting Lezen en Schrijven biedt waardevolle tips voor communicatie op maat. Nodig het Taalhuis uit en leer van de deelnemers hoe we onze communicatie kunnen verbeteren. Deel deze tips met elkaar in de community voor apothekersassistenten. Die kun je vinden via ellensocial.nl/socials, zo houden we elkaar scherp. Als zorgprofessionals hebben wij de verantwoordelijkheid om inclusieve zorg te bieden. Bewustwording van laaggeletterdheid en het verbeteren van onze communicatie dragen bij aan een veilige en ondersteunende omgeving voor al onze patiënten. Het is ook een reden om naar de apotheek te gaan en de apotheek als waardevol te beschouwen.

Laaggeletterdheid verdient meer aandacht. Als apothekersassistenten kunnen we het verschil maken door signalen te herkennen, onze communicatie aan te passen en initiatieven te omarmen die laaggeletterde patiënten beter ondersteunen. Laten we dit onderwerp jaarlijks op de agenda zetten. Wat verdient er nog meer aandacht volgens jou?

Laat het me weten via info@ellensocial.nl

Ellen Kruize Kok www.ellensocial.nl Having fun! | Farmacie | Auteur | Bevlogen communicatie adviseur #chatgpt #socialmedia #stichtingfarmaceutischerfgoed

