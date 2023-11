Nieuw carnavalsseizoen Ter Apel start op de 11e van de 11e

TER APEL – Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers uit Ter Apel maakt zich op voor een nieuw carnavalsseizoen. Het is namelijk alweer bijna 11 november, de traditionele start van de carnavalsperiode.

We gaan dit jaar iets nieuws doen: op de 11e van de 11e (zaterdag 11 november 2023) om 11:11 uur (’s ochtends) gaan de Kloosterwiekers graag samen met alle carnavalsliefhebbers het nieuwe carnavalsseizoen inluiden tijdens de feestelijke presentatie en installatie van de (nieuwe) Prins, Vorst en Raad van Elf van de Kloosterwiekers.

Normaal gesproken is dit een besloten activiteit van de Kloosterwiekers, maar dit jaar willen we graag de échte carnavalsvierders- en liefhebbers van ’t Klooster en de Wieke daarbij uitnodigen. Daarvoor hoef je dus niet meer naar Den Bosch of Maastricht!

Wat kun je verwachten??

In het prachtige en sfeervolle Spiekerhûs aan de Sellingerstraat 45 in Ter Apel zijn we te gast. We organiseren deze aftrap van het carnavalsseizoen voor het hele gezin.

Voor wie

Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers nodigt hierbij een ieder uit die het carnaval op het Klooster en De Wieke een warm hart toedraagt. In het bijzonder willen we voor deze bijeenkomst onze zeer gewaardeerde optochtdeelnemers en sponsoren uitnodigen, maar ook alle andere carnavalsliefhebbers die deze ceremonie graag eens bijwoont. De bijeenkomst is geheel gratis toegankelijk, wel vragen we bezoekers aan te melden via deze link:, https://www.kloosterwiekers.nl/11e-van-de-11e/ het aantal beschikbare plaatsen is namelijk beperkt.

Programma Installatie Prins Carnaval der Kloosterwiekers -zaterdag 11 november 2023-



09:30 uur: Start inloop

10:00 uur: Ontvangst (koffie/thee met vlaai aangeboden door de Kloosterwiekers)

10:30 uur: Start officieel programma (aftreden Prins & Vorst)

11:11 uur: Spectaculaire en feestelijke installatie Nieuwe, Prins,

Vorst en Raad van Elf van De Kloosterwiekers door burgemeester Velema van

de Gemeente Westerwolde.

Na afloop van de installatie ontvangen de nieuwe ‘hoogwaardigheidsbekleders’ van de Kloosterwiekers graag de felicitaties van alle aanwezigen en is het tijd om met elkaar te proosten en een hapje te nemen op de start van het nieuwe carnavalsseizoen. Deze bijeenkomst voor het hele gezin wordt uiteraard voorzien van optredens van de dansmariekes en Feest DJ Kevin Platen.

14:00 uur: Einde programma



De viering van de start van het nieuwe carnavalsseizoen op deze dag is dan echter nog niet voorbij. We gaan als Kloosterwiekers nog even door om het nieuwe carnavalsseizoen feestelijk in te luiden. Vanaf 21:00 uur zullen we het “Kleintje Carnaval” (voorheen Narrenfeest) vieren in het Beachhouse van Camping Moekesgat in Ter Apel. Tickets hiervoor zijn verkrijgbaar www.kloosterwiekers.nl

Het grote carnavalsfeest is dit seizoen in het weekend van 10 en 11 februari 2024. Op zaterdag 10 februari zal de grootse carnavalsoptocht weer worden gehouden op ’t Klooster en De Wieke, gevolgd door een grandioos carnavalsfeest in het grote feesttentencomplex. Ook de inschrijving voor deze optocht en de voorverkoop voor het grote carnavalsfeest gaat van start op 11 november a.s.

