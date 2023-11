Westerwolde verkoopt de huid duur tegen koploper Groninger Boys

VLAGTWEDDE – Waarschijnlijk zal de deze middag aanwezige neutrale toeschouwer bij het duel tussen hekkensluiter Westerwolde en koploper Groninger Boys op sportpark De Barlage in Vlagtwedde de tentoongespreide pot voetbal vast wel eens al pure reclame voor het amateurvoetbal hebben kunnen bestempeld. Maximale inzet van beide ploegen, een voortdurend op en neer golvend spel, prachtige doelpunten en een boeiend scoreverloop, zie daar alle ingrediënten voor een partij voetbal die zijn weerga waarschijnlijk niet weer zo snel kent. Dat Westerwolde na ruim negentig minuten voetbal aan de verkeerde kant van de score stond, is vanuit Vlagtwedder perspectief natuurlijk erg jammer. In plaats van de 5 – 4 te scoren was het aan de andere kant een halve minuut later wel raak en kon Aaron v.d. Berg met de 4 – 5 namens Groninger Boys tot matchwinnaar worden gekroond. Toch kan er ook vanuit deze wedstrijd door de brigade van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker het nodige vertrouwen worden getankt om de komende weken wel tot een eerste overwinning te komen. Het inbouwen van meer verdedigende zekerheid en het beter afronden van de vele kansen zoals dat deze middag ook het geval was, is dan echter een vereiste.

Westerwolde kende deze middag een erg voortvarende start in het duel tegen de huidige koploper, waarvan afstraalde dat winst in deze zesde competitiewedstrijd noodzakelijk en gewenst was. En het was dan ook al in de 11e minuut dat het raak was. Recht voor het doel op zo’n twintig meter afstand was het Sander van Hoorn die met een fraaie boog doelman Jeffrey van Linschoten van Groninger Boys verschalkte: 1 – 0. Ook in de fase hierna grote mogelijkheden voor de Vlagtwedder formatie met een serie doelrijpe kansen en een wegens buitenspel afgekeurde goal van Sander van Hoorn. Toch was het in de 20e minuut opnieuw raak. Een strakke bal vanaf rechts kwam aan de andere kant net binnen de zestienmeter terecht bij de geheel vrijstaande René v.d. Laan, die met een geplaatst schot in de voor hem rechterbovenhoek doelman Van Linschoten voor de tweede keer deze middag het nakijken gaf. Lang kon Westerwolde echter niet van deze enigszins comfortabele voorsprong genieten. In de 24e minuut ontsnapte een aanvaller van Groninger Boys aan buitenspel en vrij voor keeper Bas Boonman van Westerwolde legde deze de bal keurig breed op de meegelopen Justin Bos, die met een intikker de aansluitingstreffer namens Groninger Boys voor zijn rekening nam: 2 – 1. Op slag van rust dan toch weer een voorsprong voor Westerwolde met twee doelpunten verschil. Vrij voor goalie Van Linschoten tilde René v.d. Laan de bal keurig over de sluitpost heen en zette daarmee de ruststand van 3 – 1 in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord.

Met een driedubbele wissel aan het begin van de tweede helft begon nu Groninger Boys erg voortvarend. Al in de 47e minuut wist Sean Nfor de bal achter doelman Boonman te prikken. Een te snelle tegentreffer die misschien wel bepalend was voor het verdere verloop van de wedstrijd. Maar ook Westerwolde wist met venijnige tegenstoten de defensie van Groninger Boys steeds weer onder druk te zetten. En toen Frank Riks in de 60e minuut de op volle snelheid liggende René v.d. Laan met een steekbal keurig bediende, was het laatstgenoemde die met een geplaatste bal in de verre hoek het verschil plots weer op twee bracht: 4 – 2. En dan denkt uw verslaggever wegens hevige regenval in alle rust even de paraplu uit de auto op de parkeerplaats te halen. En wat schetst de verbazing, bij terugkomst twee minuten later staat er een stand van 4 – 4 op het scorebord. Luca Etzi was in die tussentijd tot twee maal toe de verdediging van Westerwolde inclusief Bas Boonman te snel af en trok in de 67e en 68e minuut de stand weer gelijk: 4 – 4. Twee memorabele minuten die in de 76e minuut nog gevolgd werd door een ander bijzonder moment in de wedstrijd. Daar waar het René v.d. Laan het niet lukte in vrije positie de bal achter Van Linschoten te krijgen, is het vanuit de tegenstoot Aaron van Berg die namens Groninger Boys bij de tweede paal de winnende treffer binnenschiet: 4 – 5. Toch had Westerwolde in het restant van de wedstrijd nog een aantal goede kansen een verdiend gelijkspel uit het vuur te slepen, maar slaagde daar jammer genoeg niet in. En na ruim bemeten extra tijd was het scheidsrechter Beenker – deze middag redelijk fluitend, maar zo af en toe wat moeite kennende met het al dan niet uitdelen van kaarten – die Westerwolde met opnieuw een nederlaag en Groninger Boys met haar vijfde overwinning definitief naar de kleedkamers stuurde.

Voor Westerwolde opnieuw een teleurstellende middag wat de uitslag betreft, maar wel met getoond spel en tomeloze inzet waar menig hart weer warm van wordt. Bijzonder detail daarbij was dat de Vlagtwedders deze middag meer doelpunten scoorden dan in de vijf voorafgaande wedstrijden te samen. Hierop voortbordurend moet het mogelijk zijn ook volgende week zondag in de Oost Groninger “derby der derby’s” andermaal goed voor de dag te komen. Zorgelijk is het wel dat het aantal blessures beetje bij beetje toeneemt en dat hierdoor meer en meer een beroep moet worden gedaan op erg jonge spelers die zaterdags in hun eigen team ook nog hun bijdrage moeten leveren. Vlagtwedde en Veelerveen kunnen zich hopelijk een week lang voorbereiden op een mooie voetbaldag, zondagmiddag 12 november om 14.00 uur op het sportpark in Veelerveen.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Joran Luijten – Rudolf Riks –– Tex van Kalmthout – Elroy v.d. West – Milan Kater – Julian Smid (65e min. Lars te Bokkel) – Kevin v.d. Laan (70e min. Arjan Schuiring) – Sander van Hoorn – René v.d. Laan (80e min. Kjell Luijten) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J.G.E. Beenker uit Bovensmilde

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7,5

Ingezonden door HJ Pleiter