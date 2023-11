Een sportief weekend voor Judo Tan Ren Jutsu

BORGER – Met een grote groep wedstrijdjudoka´s was Judo Tan Ren Jutsu afgelopen zaterdag 4 november goed vertegenwoordigd op het 46e Hunebedtoernooi in Borger. Zowel voor de beginnende als de gevorderde wedstrijdjudoka is dit een leuk toernooi om aan deel te nemen. Niet iedereen heeft een prijs gewonnen, maar de inzet was goed. Er zijn weer mooie punten gemaakt en er is veel ervaring opgedaan.



Goud: Elora Smit en Kirsten Hindriks.

Zilver: Boas Beeldstroo, Marit Swarts en Heleen Pool.

Brons: Teun Bouman, Joleen Bischoff, Tijn Wieldraaijer, Demyann Balvert en Sep Spijker.



Zondag 5 november was er een leuke en leerzame clinic van, brons winnares op het WK 2019 in Bulgarije, topjudoka Sanne Vermeer. De clinic en masterclass werd gehouden in de mooie sportzaal van Mfc de Hardenberg in Finsterwolde. De leden hebben genoten van de clinic en masterclass.



Voor meer informatie, locaties en 3 gratis proeflessen kijk op www.judotanrenjutsu.nl en volg ons op social media.

Ingezonden door Ronnie Grave