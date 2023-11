Filmwedstrijd “De Cine Challenge Groningen” gaat weer van start! 

GRONINGEN – Stichting de Productie Groningen kondigt de nieuwe editie van de Cine Challenge aan! Vorig jaar won in de categorie Beste Film “Burgertastisch Avontuur” van Antonie Ooms.

Nu kondigt de Stichting met trots de editie 2024 aan!



Ben je een student, een beginnende filmer, amateur of al een echte professional en is film maken je passie? Dan dagen we je graag uit om een korte fictie film of animatie te maken.

De ingezonden films moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Het genre is “Horror” en de film moet tussen de 1 tot 15 minuten duren. De film speelt zich af in/of heeft een connectie met de stad/regio Groningen. Inzendingen moeten ingeleverd zijn voor woensdag 1 mei 2024.



Op 6 juni vindt de bekendmaking van de prijswinnaars plaats in de categorieën Beste film, Beste montage, Beste Cinematografie en Beste Acteur.

De inschrijving gaat open op 1 december 2023, aanmelden kan via de website: www.deproductiegroningen.nl/cine-challenge-2024

Voor meer informatie kunnen deelnemers naar onze website gaan www.deproductiegroningen.nl of een e-mail sturen naar info@deproductiegroningen.nl



Stichting de productie Groningen stelt zich ten doel het initiëren, produceren en stimuleren van de fictiefilm in Noord-Nederland. Stichting de Productie produceerde eerder ook de 6-delige wijkserie: Een Dag Uit Duizend Dromen, die werd uitgezonden door OOG TV. De organisatie werkt vanuit het principe van inclusiviteit en diversiteit. Daarnaast komen de producties tot stand in een educatief en creatief proces waarbij de professional, student, amateur en buurt- en wijkbewoners samenwerken.

Ingezonden