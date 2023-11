Nieuwe angiokamer voor Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Patiënten met vaatproblemen zijn in het Ommelander Ziekenhuis op de juiste plek, dankzij een vernieuwde angiokamer. De nieuwe angiokamer is eigenlijk een kleine operatiekamer. In de angiokamer worden vernauwingen in de slagaders behandeld door vaatchirurgen en interventieradiologen.

Het Ommelander Ziekenhuis schafte onlangs een nieuw röntgenapparaat aan waarmee het nu mogelijk is om zeer nauwkeurig foto’s te maken van de bloedvaten. Afwijkingen die vroeger niet behandeld konden worden in het ziekenhuis zijn met het nieuwe apparaat nu wél te behandelen. Vaatchirurg Martijn Dijkstra en interventie-radioloog Edwin Smit zijn trots: “Het nieuwe röntgenapparaat is echt hypermodern. Hiermee kunnen we patiënten nog beter behandelen!”

Samenwerking met UMCG

Bovendien is de samenwerking met de vaatchirurgen en interventieradiologen in het UMCG verder uitgebreid. Martijn Dijkstra: “Ik werk zowel in het UMCG als in het Ommelander Ziekenhuis. En dat geldt voor de meeste vaatchirurgen en interventieradiologen. Dankzij die aanpak leren we allemaal van elkaar en worden we steeds beter. We doen hier al jaren veelvoorkomende behandelingen zoals het dotteren van vernauwde bloedvaten of het plaatsen van een stent. Nu kunnen we dus ook complexere ingrepen doen. We staan dan vaak met z’n tweeën aan tafel, bij behandelingen aan de kleine bloedvaten in het onderbeen bijvoorbeeld. Deze zijn nu eenmaal erg complex. Patiënten komen dan vaak binnen met vreselijk veel pijn. We kunnen dankzij de nieuwe apparatuur en de goede samenwerking nu ook die groep patiënten verlichting brengen.”

Teamwork

Edwin Smit vult aan: “En dankzij de uitbreiding van het team in de angiokamer kunnen we patiënten nog beter behandelen. Het team bestaat nu uit 6 professionals die daarvoor een speciale vervolgopleiding kregen. Hoe complexer de procedure, hoe meer je als team op elkaar moet zijn ingespeeld. Je werkt samen als een hecht team. Als iemand aarzelt bij wat er gebeurt of wat hij of zij ziet, doen we met z’n allen een stapje terug en nemen we tijd om te checken.”

Martijn Dijkstra: “Sinds kort worden nu ook de patiënten die in het UMCG komen voor vaatchirurgie hier in Scheemda behandeld. Overigens doen we hier niet alle ingrepen. Sommige behandelingen zijn zo ingewikkeld dat die echt thuishoren in het UMCG. We bespreken dat dan ook met de patiënt. Afhankelijk van de aard van de aandoening beslissen we samen met de patiënt wat we gaan doen en waar we dat gaan doen.”

Leefstijl

Eén ding wil Edwin Smit nog wel kwijt. “Heel veel vaatproblemen zijn het gevolg van de leefstijl, waarbij roken de grootste boosdoener is. Patiënten komen hiernaar toe om gedotterd te worden. Sommige patiënten denken dan: als ik hier klaar ben, kan ik verder met mijn leven. Maar het liefste opereren we niet. Het blijft een behoorlijke ingreep. Onderschat het niet. Voordat we besluiten welke behandeling we inzetten, overleggen we met de patiënt of we met ander gedrag en misschien medicatie de problematiek kunnen oplossen. Veel vaatproblemen zijn bijvoorbeeld heel goed te verhelpen met lopen; gewoon lopen. We bespreken uitvoerig met de patiënt of de nadelen van een operatie opwegen tegen de voordelen. Samen zorgen we voor de meest passende oplossing.”

De eigen regio

Martijn Dijkstra: “Iedere week zijn er meerdere behandelprogramma’s, zodat we steeds meer patiënten kunnen helpen. Patiënten zijn daar blij mee. We horen van veel patiënten dat ze het heel prettig vinden om gewoon in hun eigen regio behandeld te worden. De tocht naar het UMCG is echt een drempel. Hier spreken ze je taal, hier kun je pal voor het ziekenhuis parkeren, hier zijn geen opstoppingen, hier ken je de weg. Dat wordt enorm gewaardeerd. Gemakkelijk, dichtbij en vertrouwd.”

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

