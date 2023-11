Nieuwe voorzitter voor Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Op 25 september is Karel Geijzendorffer begonnen als voorzitter van het stichtingsbestuur van Museum Klooster Ter Apel. Hij neemt het stokje over van Frits Bergman die aan het einde van zijn

reglementaire termijn is gekomen.



Karel Geijzendorffer is in het gebied geen onbekende. Hij studeerde bedrijfskunde en architectuur/restauratie in Delft, en kwam in 1980 naar Veendam om daar directeur gemeentewerken te worden. Hij stond aan de basis van het gemeentelijk monumentenbeleid, en is daarnaast en daarna voorzitter van de provinciale welstands- en monumentencommissie (Adviescommissie voor de Omgevingskwaliteit). Hij was jarenlang de trekker van de nieuw opgerichte overkoepelende vereniging

MonumentenwachtNL.



Het klooster is voor hem altijd al een prachtige en inspirerende plek. Die passie deelt hij met Marjan Brouwer, de op 1 maart aangetreden nieuwe directeur van Museum Klooster Ter Apel. Samen zullen zij ervoor zorgen dat het museum ook in de komende jaren vertrouwd en vernieuwend bezig blijft,

een uitnodigende plek voor omwonenden en bezoekers van buitenaf.

Ingezonden