Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 november, 08.00 uur door John Havinga

REGELMATIG ZON EN EEN ENKEL BUITJE| LICHT WISSELVALLIG – GELEIDELIJK WAT FRISSER

Deze maandag zal eigenlijk best aardig verlopen qua weer, alhoewel het niet helemaal droog zal blijven. We hebben geregeld zonneschijn en af en toe een enkele bui. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden en het waait matig uit het zuidwesten.

Morgen hebben we bijna een kopie van vandaag. Een enkel buitje is niet geheel uitgesloten, maar we krijgen vooral wolken afgewisseld met de zon. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden en het waait matig uit het zuidwesten.

Komende week zal het herfstachtige plaatje nog wel blijven en krijgen we elke dag wel te maken met wat neerslag. Met name woensdag in de middag en avond komen er perioden met regen. Overdag komt het kwik te liggen rond 10 à 11 graden en ’s nachts koelt het niet verder af dan tot circa 8 graden. Donderdag en vrijdag krijgen we te maken met (veel) buien.

Op de lange termijn zien we het geleidelijk wat kouder worden. Vrijdag tot en met zondag wordt het maximaal 8 à 9 graden. In de nachten koelt het af naar 3 tot 5 graden.