PEKELA – Goed eten is belangrijk om gezond te leven. En gezond koken hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn. Deze dingen vormen de basis voor het project ‘Samen koken in Pekela’. In het najaar wordt een kookcursus van drie workshops gegeven, waarbij inwoners samen koken en eten. Dit is een start, want in 2024 organiseert De Badde samen met de buurt meer kooksessies voor jong en oud.



Leesbaar en betaalbaar

Tijdens de kookworkshops wordt gekookt uit het kookboek ‘Samen koken in Pekela’. Naast simpel te maken Hollandse pot, staan er ook recepten in voor bijvoorbeeld Indische gehaktballetjes. Het zijn gemakkelijke gerechten met producten die iedereen kent en niet duur zijn. De recepten zijn in eenvoudige taal beschreven en op basis van de vier seizoenen. Geen moeilijke woorden, maar korte zinnen en veel afbeeldingen. Jong tot oud kan ermee aan de slag. Het kookboek is ook verkrijgbaar bij Primera ’t Luifeltje in Oude Pekela voor € 4,95.



Kookcursus

De workshops vinden plaats op donderdag 16, 23 en 30 november aanstaande van 12.30 tot 14.00 uur in De Kiepe in Nieuwe Pekela. Deelname is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden. Aanmelden kan op de website www.pekelaactief.nl of door te mailen naar a.bakker@debadde.nl of te bellen met 06-11045653.



Annemiek Bakker (Welzijnsorganisatie De Badde): “ ’Gezond eten is duur’, horen we van mensen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dat willen we laten ervaren, en dachten: waarom doen we dit niet gewoon samen met de inwoners zelf. We hebben een goede kok gevonden die dit wil begeleiden en gaan in het najaar van start. Het is niet alleen gezond, maar wordt ook gezellig!”



Eetwissel

Grote veranderingen zijn vaak moeilijker vol te houden, daarom juicht de gemeente de Eetwissel van het Voedingscentrum toe, waarbij je gezondere varianten kiest binnen wat je al eet en drinkt. Bij elke wissel zorg je beter voor jezelf. Om inwoners hierop te attenderen wordt de komende periode de video de Pekelder Eetwissel rondgestuurd en in wachtkamers van huisartsen getoond.



Ontstaan project

Het project ‘Samen koken in’ is ontstaan in 2022 in de gemeente Westerkwartier. Het project bestaat uit een leesbaar kookboek en kookworkshops. Het kookboek is gemaakt in samenwerking met vrijwilligers van de Voedselbank, Humanitas en het Taalhuis. Na het succes in Westerkwartier wordt het project uitgevoerd in andere Groninger gemeentes.

Ingezonden

Video ‘de Pekelder Eetwissel’: