Camino Groningen en groots Sint-Maartensfeest zaterdag 11 november in de Martinikerk

GRONINGEN – Op de tweede zaterdag in november vindt de jaarlijkse Camino Groningen plaats. Op deze feestelijke seizoensafsluiting van het Pronkjewailpad, worden alle wandelaars gehuldigd die een volledige route (>250km door Groningen) hebben voltooid. Deze lustrumeditie (5x!) van de Camino Groningen wordt dit jaar gecombineerd met de opening van een nieuw lange afstandswandelpad: de Gulden Martinusweg en het afscheid van Peter Velthuis als organisator van Tocht om de Noord.



Gastvrije pelgrimstocht

De Camino Groningen start dit jaar vanaf het Maartenscollege in Haren en finisht in de Maartenskerk (Martinikerk) te Groningen. Er wordt gewandeld in 3 groepen van zo’n 50 wandelaars. Onderweg passeren zij onder andere een verdwenen borg en wordt er (letterlijk) stilgestaan bij voormalig klooster Yesse. Deze pelgrimstocht staat geheel in het teken van Sint Maarten, die ook het campagnebeeld van het Pronkjewailpad gestalte geeft. Gastvrijheid, rust en bezinning staan onderweg centraal.



Gezamenlijke optocht

Tussen 13.30-13.45 verzamelen de drie groepen zich bij het Hereplein in Groningen. Ook de lopers van de Gulden Martinusweg, die vanaf 1 t/m 11 november de volledige route van Utrecht naar Groningen wandelen, sluiten hier aan. Vanaf dit punt voegen zij zich bij de St. Martinusoptocht, waarbij een grote groep kinderen met lampionnen hen voorgaat naar de Martinikerk. Ook Sint Martinus te paard zal hierbij aanwezig zijn, met in zijn gevolg Romeinse soldaten. De stoet wordt muzikaal begeleid door Showband Noordenveld uit Roden. De wandeling gaat via de Herestraat, Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt naar de Martinikerk. Het klokkenluidersgilde zal zich laten horen, waarna de wandelaars in het schip van de Martinikerk worden ontvangen.



Programma Martinusactiviteiten Martinikerk

De Gulden Martinusweg verbindt de Martinussteden Utrecht en Groningen met elkaar. De uiteindelijke route loopt nog verder door naar Tours, de plek waar Sint Martinus bisschop werd. In de Martinikerk zal burgemeester Koen Schuiling op symbolische wijze de ‘Martinushamer’ in ontvangst nemen. Hiermee verkrijgt Groningen het recht om een replica van de hamer te vervaardigen. Dit bijzondere reliek is nu nog alleen in het bezit van Utrecht. Het verhaal gaat dat Martinus van Tours met deze hamer de baarlijke duivel op zijn kop heeft geslagen…



Na de huldiging van de Pronkjewailpad-wandelaars en bijbehorende prijsuitreikingen, zal er aandacht zijn voor het afscheid van Peter Velthuis als organisator van Tocht om de Noord. Het eerste exemplaar van zijn boek ‘SCOREN met Groningen’ zal hij hierbij overhandigen aan Commissaris van de Koning, de heer René Paas.



Volledige programma zaterdag 11 november

08:00-13.15 uur, Laatste etappe van de Gulden Martinusweg van Vries via Haren naar Groningen

09.45-11.00 uur, Start Camino Groningen, slotetappe Pronkjewailpad, Maartscollege Haren.

13.15-13.30 uur, Samensmelting wandelaars Camino Groningen, Gulden Martinusweg en kinderen met lampions.

13.30-14.15uur, Optocht wandelaars en kinderen naar Martinikerk, begeleid door Sint Martinus te paard en muziekkorps Noordenveld.

14.30-15.30uur, Programma Martinikerk, overhandiging Martinushamer aan burgemeester, huldiging Camino Groningen wandelaars en afscheid van Peter Velthuis.

