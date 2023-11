ChristenUnie Stadskanaal Najaarsvergadering met Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 november, 08.00 uur door John Havinga

EEN ENKEL BUITJE | EIND VAN DE WEEK WAT KOUDER

Een enkele bui vanmiddag maar vooral droge perioden met de zon erbij. De meeste buien blijven buiten de regio, dus dat valt allemaal wel mee. De middagtemperatuur komt te liggen rond 10 graden, bij een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met minimumtemperaturen rond 8 graden.

Morgen blijft het droog met geregeld de zon erbij. Wel zien we in de loop van de dag meer bewolking en woensdagavond gaat het regenen. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 10 graden, bij een matige zuidwestenwind. Het blijft regenen in de nacht naar donderdag en het koelt af tot 8 à 9 graden.

De rest van de week blijft wisselvallig met buien en we zien op de weerkaart vrijdag een depressie over de Noordzee trekken, die zaterdag over Nederland oostwaarts beweegt. De meeste buien komen voor rond de depressie, dus het zou kunnen betekenen dat het zaterdag (en zondag) erg meevalt met de buien boven Westerwolde. Donderdag tot en met vrijdag staan er dus buien op het menu, bij 10 graden. Op zaterdag wordt het waarschijnlijk zonnig.

Tegelijkertijd zien we dat wat kouder zal worden. Zaterdag, zondag en maandag wordt het maximaal 8 graden. In de nachten koelt het af naar 3 tot 5 graden. Het lijkt erop dat het ook zondag en maandag wel wat droger zal blijven.