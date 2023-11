Der Hänkel geeft cd/single presentatie in Theater Van Beresteyn

VEENDAM – De in Stadskanaal geboren en nu in Nieuw-Buinen wonende Henk Kruize geeft een cd/singlepresentatie van zijn nieuw Nederlandse nummer “Altijd samen zijn” met als bonustrack de Duitse versie “Hast du Zeit”.



Der Hänkel, (Henkie) zoals ze hem in Veendam noemen, is kind in huis in de foyer van het Theater Van Beresteyn door zijn al vele optredens in de afgelopen decennia tijdens de koopavondconcerten op de donderdagavond. Daarom ook speciaal vóór zijn publiek de keus gemaakt om de cd/single presentatie hier te houden.



Der Hänkel gaat een stap maken in de Nederlandstalige muziekwereld. En… Uiteraard blijft het niet bij dit ene nummer. De volgende ligt alweer op de plank, maar natuurlijk blijft hij ook het Duitstalige en Tirools muziek trouw, waar zijn publiek hem om waardeert. Zijn nieuwste nummer is via diverse media zoals o.a. TV-YouTube-Spotify reeds te zien en te downloaden. De presentatie vindt plaats op zondagmiddag 3 december aanvang 14:00 uur. De zaal gaat open om 13:30 uur.



En… Der Hänkel zal niet alleen zijn. De volgende artiesten zullen deze middag geheel belangeloos hun medewerking verlenen: Freddy de Bruin, al jaren artiest die in diverse bandjes heeft gespeeld en gezongen. “The Party Makers” een band uit de jaren 70 en speciaal vóór deze middag apart bij elkaar gekomen en daarvoor geoefend. Chantal Hulshof een aanstormend muzikaal talent, waar we nog veel van zullen horen. En.. Een kersverse formatie “Arjan Plat & De Partner in Crime.” Arjan, die momenteel aan de weg timmert met oudhollandse nummers en deze een in een nieuw jasje en in het Engels uitvoert. Arjan wordt muzikaal bijgestaan door Noah Sipma en één van Nederlands beste gitaristen Jan de Vrieze.

Ook zijn we nog met een mysterie gast bezig. Spannend!



En ja, good-old zanger en organisator en duizendpoot Bert Kraan praat alles op zijn manier aan elkaar.

Een heel mooi programma met veel afwisseling en Der Hänkel zal ook weer iets anders uit zijn zangersmouw gaan schudden.

Entree is gratis.

Maar let op Vol=Vol

Ingezonden