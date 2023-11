BELLINGWOLDE – In het randprogramma van de tentoonstelling Duuster, biedt het MOW I Museum Westerwolde op zaterdag 18 november een speciale avondopenstelling.

Bezoekers schuiven die avond aan voor een boeiend verhaal van architecte Nynke-Rixt Jukema, een absolute fan van de nacht. Natuurlijk kun je ook de expositie bekijken … met een zaklamp.



De kwaliteit van het donker

Terwijl echte duisternis steeds meer verdwijnt, herontdekken we het donker ook als een oerkwaliteit. Want kunstlicht heeft een keerzijde. Het verstoort het bioritme van planten, dieren en mensen en kost bovendien veel energie. Deze inzichten maken dat op veel plekken in Nederland inmiddels goed nagedacht wordt over het toepassen van verlichting.



De nacht als inspiratiebron

Het nachtelijke landschap levert al eeuwenlang inspiratie aan vertellers en kunstenaars en is het decor voor mythische verhalen. In het donker is alles anders, we zien minder maar onze fantasie viert hoogtij. Onze zintuigen worden heel anders geprikkeld dan overdag.



Vertellende architect

Nynke-Rixt Jukema is een bevlogen architect en goede verhalenverteller, geboren op een van de donkerste plekjes van Nederland. Ze integreert in haar ontwerpen de kwaliteiten van de natuur, het landschap maar ook cultureel erfgoed, herinneringen en dromen. Jukema is een absolute fan van de nacht. Luister naar haar en je begrijpt waarom!



Kunst kijken

Op deze avond tref je een schaars verlicht museum en schuif je aan voor de lezing van Nynke-Rixt Jukema. In de pauze kun je met een zaklamp dwalen door de tentoonstelling Duuster. Daarin tonen ruim

20 kunstenaars in heel uiteenlopend werk hoe zij de nacht beleven.



Praktische informatie

Inloop vanaf 19.15, aanvang 19.30 uur.

Aanmelden is nodig en kan via info@hetmow.nl

Foto: Nynke-Rixt Jukema

Foto: Werk van Marian Mijn hardt in Duuster