ONSTWEDDE – Geert Eltjo en Fennie van der Wal 60 jaar getrouwd



Vanmorgen kwam wethouder Jur Mellies de felicitaties namens de Gemeente Stadskanaal overbrengen aan het Diamanten huwelijkspaar Geert Eltjo van der Wal en Fennie Gelling in Onstwedde.

Hij bracht voor hen een kopie van hun trouwacte mee.

Vanmorgen vroeg was er al een mooi bloemstuk namens de Gemeente Stadskanaal bezorgd.

Geert Eltjo is geboren op 8 december 1940 in Midwolda, Fennie kwam op 12 januari 1942 ter wereld in Onstwedde.

De jongelingen kwamen elkaar tegen op de ontmoetingen van de Christelijk Gereformeerde kerken in de regio.

Zij trouwden op 7 november 1963 in het gemeentehuis te Stadskanaal waarna het kersvers echtpaar ging wonen in Midwolda.

De heer van der Wal werkte toen als bakkersknecht in Midwolda, daarna ging hij werken als tuinman bij HOZA in Scheemda, ’s zomers de tuinen en ’s winters sprong hij bij in de fabriek.

Tot aan zijn pensioen werkte hij daarna bij de NAM, waar hij alle locaties in Groningen, Friesland en Drenthe schoon hield.

Hij was een fanatiek volleyballer bij Time-Out in Nieuwolda, later was hij even zo fanatiek scheidsrechter.

Daarbij had hij ook nog tijd voor zijn (groente) tuin en had hij ook nog het onderhoud van tuinen van anderen.

Mevrouw van de Wal zorgde voor de kinderen en het huishouden, een hele taak met twee jongens en vier meiden.

Daarnaast zong ze in het kerkkoor van de Christelijk Gereformeerde kerk, later in een groot regiokoor in Winschoten.

Samen met haar man was ze bijna 35 jaar koster van de Christelijk Gereformeerde kerk in Midwolda.

Het echtpaar verhuisde ongeveer vijf jaar geleden naar een mooi huisje aan de Tuinlaan in Onstwedde, een stap waar ze helemaal geen spijt van hebben.

Zoals gezegd, het echtpaar kreeg 6 kinderen, en zijn trotse opa en oma van 15 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen, (trots vertelden ze dat er nog ééntje onderweg is).



Foto’s: Geert Smit