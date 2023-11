Jeugd en dames VSV’74 krijgen nieuw tenue

VLAGTWEDDE – Nadat eerder de herenteams van volleybalvereniging VSV’74 uit Vlagtwedde al nieuwe tenues hadden gekregen zijn nu ook de jeugd en het tweede dames team in het nieuw gestoken. De tenues werden vrijdagavond in het bijzijn van de sponsoren gepresenteerd.



De oude tenues waren inmiddels al meer dan tien jaar oud en daardoor ook nodig aan vervanging toe. Met dank aan Jumbo Vlagtwedde, Oosterveld Makelaardij, Lifstyle by Leonie en Detail Advies & Administratie kon het bestuur de drie jeugdteams de nieuwe tenues aanbieden.

Het tweede damesteam kon door inspanningen van bouwbedrijf Vieregge Wilts en Blokker & Top1Toys schitteren in het nieuwe tenue. ‘We zijn erg blij met de investering die de zestal sponsoren hebben gedaan. Hier kunnen we weer jarenlang plezier aan beleven,’ zo laat voorzitter Fedde Kuiper weten.



Alle teams van VSV’74 spelen nu weer in hetzelfde tenue nadat aan het begin van dit seizoen de twee herenteams al in het nieuw waren gestoken en twee jaar geleden het eerste damesteam.

Ingezonden

Foto’s: Rianne Wiegers Fotografie