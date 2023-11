Verdachte aangehouden na schietincident Appingedam

APPINGEDAM – Vanmiddag heeft voor een supermarkt aan het Harddraversplein in Appingedam een schietincident plaatsgevonden. De politie startte direct een uitgebreid onderzoek. Niet veel later kon een verdachte worden aangehouden. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd gaat door.

Vanmiddag rond 14:20 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen van een schietincident op het Harddraversplein. Toegesnelde agenten constateerden al snel dat er vermoedelijk (in de lucht) was geschoten. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Direct werd de plaats van het schietincident afgezet voor (sporen)onderzoek. In de omgeving kon rond 15:00 uur een minderjarige jongen uit Appingedam worden aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd en naar de betrokkenheid van de aangehouden verdachte loopt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Info of camerabeelden?

Heeft u informatie en/of camerabeelden over dit incident én heeft u die nog niet met ons gedeeld? Doe dat alsnog. Telefonisch kan dat via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier gebruiken onderaan deze pagina. Via dit formulier kunnen ook beelden worden gedeeld.

Bron: Politie Groningen