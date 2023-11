Boeklancering Inzicht in impact en (interactieve) sessies tijdens congres Groningen in beeld

GRONINGEN – Boeklancering Inzicht in impact en (interactieve) sessies tijdens congres Groningen in beeld over de gaswinning en de toekomst

Dit jaar is er volop aandacht voor Groningen. Het gaswinningsdossier kreeg nationaal meer erkenning door de parlementaire enquête, waarna een nieuw maatregelenpakket volgde: Nij begun. Een wens voor een nieuw begin dat voortbouwt op een complexe geschiedenis. Wat betekent dit voor het dossier? En wat is stand van kennis over de maatschappelijke impact van de gaswinning? Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen houdt 23 november een congres en presenteert hier haar nieuwe kennisoverzicht: Inzicht in Impact. De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en denkrichtingen voor de toekomst.

Het congres biedt een divers programma en start om 16.00 uur met een plenaire opening. Journalist Arnoud Bodde interviewt de drie auteurs van Inzicht in impact Willemijn Schreuder (Onderzoeker Kennisplatform), Nienke Busscher (Coördinator Kennisplatform) en Tom Postmes (Wetenschappelijk directeur Kennisplatform). Hoe kijken zij naar de ontwikkelingen in het dossier? Ook praat Arnoud met het Kennisplatform over de rol van kennis in het dossier en over haar toekomstplannen. Het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan het ministerie van EZK.

Het boek bevat, naast een kennisoverzicht, ook acht essays. Verschillende wetenschappers reflecteren en gaan dieper in op onderbelichte en urgente thema’s: brede welvaart, identiteit, participatie, juridische aspecten, vertrouwenwekkend schadebeleid, rampen, de (internationale) rol van Shell en watermanagement. Tijdens het congres presenteren de essayisten hun bevindingen. De sessies zijn verschillend in opzet: met debat, een workshop en veel discussie. Soms worden de inzichten gespiegeld met de ervaringen van professionals uit de praktijk. Het keuzeprogramma bestaat uit twee rondes van elk drie sessies. De eerste ronde is om 17.00 uur en na een heerlijke maaltijd volgt om 19.00 uur ronde twee.

Belang congres en doelgroep

Coördinator Nienke Busscher: “Iedereen die meer wil weten over het dossier is welkom: van bewoners, professionals, onderzoekers tot ambtenaren en alles daartussenin.” Ze vervolgt: “We vinden het als Kennisplatform belangrijk dat er momenten zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van de gaswinning voor bewoners en de regio en hierbij verschillende perspectieven uit te wisselen. Veel bijeenkomsten focussen op slechts één deel van de gevolgen. Tijdens het congres willen we dit juist allemaal samenbrengen.”

Impact in beeld

De ervaringen van inwoners worden tijdens het congres gedeeld door middel van foto’s en interviews. Verschillende dorpen en mensen worden uitgelicht in de expositie van Impact in beeld (onderdeel van het boek).

Deelname aan het congres is gratis. Aanmelden kan via www.kennisplatformleefbaar.nl/congres-groningen-in-beeld. Hier vind je ook meer informatie over de inhoud en sprekers.

Congres Groningen in beeld

Donderdag 23 november 2023

16.00 – 20.30 uur

LABnul50, Boterdiep 115, Groningen

Vanaf 23 november is het boek Inzicht in impact online beschikbaar via de website.

