De Sinterklaas Express rijdt weer!

STADSKANAAL, VEENDAM – Reis mee met Sint en Piet in de trein! Op 19, 25 en 26 november 2023 is het weer zover, dan komt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan Museumspoorlijn STAR in Veendam (19 november) en Stadskanaal (25 en 26 november).

Het is al al vele jaren een traditie dat de Goedheiligman eind november bij Museumspoorlijn STAR. op bezoek komt. En ook dit jaar heeft hij weer een gaatje in zijn drukke programma weten te vinden om een rit met de trein te maken. Maar dat willen Sint en zijn Pieten natuurlijk niet alleen doen! Ze zouden het erg leuk vinden als er natuurlijk veel kinderen meegaan.

Voor jong en oud

Samen met de kinderen, de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s maken Sint en zijn Pieten een een leuke treinrit op de spoorlijn van de STAR. En wat zal er nu weer onderweg gebeuren? Het belooft vast een leuke, gezellige en ook spannende tocht te worden.

Reserveren

Reserveren voor deze rit is verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt.

