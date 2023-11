Duurzaam Vledderveen krijgt Sociaal Compliment 

VLEDDERVEEN – Werkgroep Duurzaam Vledderveen krijgt een Sociaal Compliment van GroenLinks-PvdA voor het Wijkenergieplan Vledderveen. Dit is een plan om Vledderveen in 2050 aardgasvrij en energie-neutraal te maken. Goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee. Daarom krijgt de organisatie een Sociaal Compliment, een onderscheiding voor een plan die sociaal en duurzaam is.

De werkgroep Duurzaam Vledderveen is opgericht na gesprekken met inwoners van Vledderveen. Het doel is om Vledderveen in 2050 aardgasvrij en energieneutraal te krijgen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Vledderveen. Huizen die beter geïsoleerd zijn, zijn prettiger om in te wonen en de energierekening gaat omlaag. Daarnaast wordt er bijgedragen aan een beter klimaat, wat in de huidige crisis hoog nodig is. Elk geïsoleerd huis telt.

Dinsdag 7 november is het Sociaal Compliment uitgereikt door raadslid Grietje Schipper (PvdA) en statenlid Bas de Boer (GroenLinks). Grietje Schipper: “Wij zijn enorm blij met het initiatief van Duurzaam Vledderveen. Het is ontzettend belangrijk dat de energierekening omlaag gaat. Vooral in deze regio is de energiearmoede groot en hebben veel gezinnen moeite met het betalen van hun hoge energierekening. Om elkaar dan te helpen en toekomstbestendig te maken, dat verdient een groot Sociaal Compliment.” “Het lukt Duurzaam Vledderveen prachtig om groen en links bij elkaar te brengen. Op betrokken en laagdrempelige manier weten zij hun dorpsgenoten mee te nemen in de overstap naar volledig duurzame energie. Zo draagt Vledderveen geweldig mee aan het tegengaan van de klimaatcrisis, terwijl het ook goed is voor de eigen portemonnee. Van deze aanpak kunnen we veel leren en verdient de volle steun van GroenLinks en PvdA!” vult Bas de Boer aan.

Ingezonden